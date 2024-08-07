В Волгоградской области ТИКи зарегистрировали 4 357 кандидатов, которые примут участие в сентябрьских выборах в органы местного самоуправления региона. Об этом V102.RU сообщили в ИКВО.

- Отказано в регистрации 2,2% от числа выдвинутых кандидатов, - проинформировали в избирательной комиссии Волгоградской области по итогам завершения в регионе процедуры регистрации кандидатов.

Такой процент отказов эксперты считают низким. Связано это с тем, по их мнению, что вырос уровень подготовки самих кандидатов, а также с хорошей разъяснительной и методической работой, которую ведут избирательные комиссии.

- В регионе абсолютно прозрачная, транспарентная модель регистрации и максимально публичная отчетность организаторов выборов в ходе избирательных кампаний, - отметил руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. - Минимальный процент отказов на местном уровне связан в основном с некачественным оформлением документов или сокрытием кандидатами информации о себе.

В Волгоградской области 6-8 сентября пройдут выборы в 474 органа местного самоуправления, где предстоит избрать 175 глав сельских поселений и депутатов в 299 представительных органов муниципальных образований.