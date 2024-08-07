Соблюдение условий и режима работы водителей, которые стали участниками ДТП в Волгоградской области, изучаются в ходе доследственной проверки, которая организована по факту столкновения рейсового автобуса и грузовика Iveco, передает V102.RU.

- Следователями территориального подразделения СКР будет дана правовая оценка, в том числе, по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), на предмет соблюдения условий и режима работы водителей, ставших участниками происшествия, - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

По предварительным данным, ДТП с автобусом произошло сегодня, 7 августа, в Михайловском районе Волгоградской области на 784-м км федеральной трассы «Волгоград — Москва» около 4 утра. На месте от полученных травм погиб один из водителей автобуса.

Ранее сообщалось, что в автобусе, который следовал из Астрахани в Москву, находилось 30 человек. В Михайловскую ЦРБ с места происшествия были доставлены 16 пострадавших, из них двое - в тяжелом состоянии. Сообщается, что в числе пострадавших трое - дети.

Организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин и обстоятельств случившегося.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области