Транспорт

В Волгограде реконструируют 3,9 км улицы Ангарская

Транспорт 06.08.2024 21:30
0
06.08.2024 21:30


Третий этап реконструкции улицы Ангарская в Дзержинском районе Волгограда затронет 3,9 км. Как сообщает V102.RU, проект планировки и межевания территории для размещение дорожного объекта «Реконструкция ул. Ангарская в Дзержинском районе Волгограда» вынесен на общественные обсуждения, которые пройдут с 12 по 21 августа текущего года.

Согласно проекту, третий этап включает участок улицы в границах от АЗС, расположенной на ул. Ангарская, 162а, до ул. Ангарская, 178. 

Отметим, что о предстоящей реконструкции улицы Ангарская в целях увеличения ее пропускной способности весной 2023 года говорил заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов. Тогда чиновник пояснял, что в Дзержинском районе власти планируют построить одну и реконструировать три дороги, одна из которых улица Ангарская, в связи со строительством крупного логистического центра Wildberries.

Проектом предусмотрена четырехполосная дорога с расчетной скоростью движения 70 км/час. Планируется и пешеходные тротуары шириной 3 метра.

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков из земель, находящихся на неразграниченной государственной или муниципальной собственности общей площадью 88787 кв.м. (8,8787 га). Также отмечается, что в документе не содержится сведений о земельных участках, которые предполагается изъять для государственных или муниципальных нужд.

Напомним, реконструкция улицы Ангарская в Волгограде проводится в несколько этапов. Так, 800-метровый участок в границах от улицы им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции был  реконструирован в 2021 году.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
06.08.2024 20:28
Транспорт 06.08.2024 20:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.08.2024 19:46
Транспорт 06.08.2024 19:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.08.2024 19:17
Транспорт 06.08.2024 19:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.08.2024 17:44
Транспорт 06.08.2024 17:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.08.2024 09:47
Транспорт 05.08.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.08.2024 13:41
Транспорт 04.08.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.08.2024 12:19
Транспорт 02.08.2024 12:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.08.2024 09:21
Транспорт 02.08.2024 09:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.08.2024 17:38
Транспорт 01.08.2024 17:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.08.2024 07:15
Транспорт 01.08.2024 07:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.07.2024 12:37
Транспорт 31.07.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.07.2024 09:03
Транспорт 29.07.2024 09:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.07.2024 13:18
Транспорт 28.07.2024 13:18
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.07.2024 09:01
Транспорт 28.07.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.07.2024 15:11
Транспорт 26.07.2024 15:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
В Волгограде реконструируют 3,9 км улицы АнгарскаяСмотреть фотографии
21:04
В Госдуме сократили гарантию на новостройки с пяти до трёх летСмотреть фотографии
20:41
Рабочему оторвало кисть руки на ферме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:28
«Заплаток хватает на три месяца»: автодорога в Волгоградской области расползается под колесами фурСмотреть фотографииCмотреть видео
20:27
В Волгограде эксперты и представители бизнеса обсудили внедрение цифрового рубляСмотреть фотографии
19:46
BAZA: водитель КАМАЗа мог намеренно выехать на пути перед поездом «Казань – Адлер»Смотреть фотографии
19:17
В Волгоградской области опровергли массовую индексацию автобусных тарифов с 1 сентябряСмотреть фотографии
17:55
Водителя КАМАЗа осудили за ДТП с двумя погибшими на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области 6 августа закроют ж/д переездСмотреть фотографии
17:36
ЦИК РФ раскрыл численность избирателей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:04
Под Волгоградом подростки сняли на видео самосуд над сверстникомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
В Волгограде суд вынес приговор директору УК «Жемчужина» Татьяне КлименкоСмотреть фотографии
16:11
Интерактивная площадка «Виво» подарила положительные эмоции гостям фестиваля «Ultra100»Смотреть фотографии
15:44
Водитель КАМАЗа после крушения поезда Казань – Адлер остается в реанимацииСмотреть фотографии
15:23
Города, корабли и дивизии: волгоградский музей расскажет истории кавалеров ордена Красного ЗнамениСмотреть фотографии
15:13
Эксперты билайн рассказали, как не попасться на удочку телефонных мошенниковСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде эвакуировали посетителей ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:54
В Волгограде распространителю детского порно дали 4 года тюрьмыСмотреть фотографии
14:31
Пропавшего на вокзале буйного краснодарца нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:07
МегаФон внедрил искусственный интеллект в работу с персоналомСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде за падение инженера с 3-метровой высоты осудят его начальникаСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде отменили комиссии при оплате ЖКУ для определенной категории гражданСмотреть фотографии
12:13
Пропавшего волжанина в камуфляже нашли в Астраханской областиСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области обсудили экономику будущегоСмотреть фотографии
11:50
В Котово мужчина кувалдой разнес в щепки автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
Житель села Волгоградской области пропал вместе с автомобилемСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде обжаловали приговор детоубийцы АккубековойСмотреть фотографии
10:26
В Калачевском районе скончался пассажир легковушки, улетевшей в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Уволенный после скандала со скорой волгоградец восстановился на работеСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом мигрант устроил пьяную поножовщинуСмотреть фотографии
 