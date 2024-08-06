В Волгограде реконструируют 3,9 км улицы Ангарская

Третий этап реконструкции улицы Ангарская в Дзержинском районе Волгограда затронет 3,9 км. Как сообщает V102.RU, проект планировки и межевания территории для размещение дорожного объекта «Реконструкция ул. Ангарская в Дзержинском районе Волгограда» вынесен на общественные обсуждения, которые пройдут с 12 по 21 августа текущего года.

Согласно проекту, третий этап включает участок улицы в границах от АЗС, расположенной на ул. Ангарская, 162а, до ул. Ангарская, 178.

Отметим, что о предстоящей реконструкции улицы Ангарская в целях увеличения ее пропускной способности весной 2023 года говорил заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов. Тогда чиновник пояснял, что в Дзержинском районе власти планируют построить одну и реконструировать три дороги, одна из которых улица Ангарская, в связи со строительством крупного логистического центра Wildberries.

Проектом предусмотрена четырехполосная дорога с расчетной скоростью движения 70 км/час. Планируется и пешеходные тротуары шириной 3 метра.

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков из земель, находящихся на неразграниченной государственной или муниципальной собственности общей площадью 88787 кв.м. (8,8787 га). Также отмечается, что в документе не содержится сведений о земельных участках, которые предполагается изъять для государственных или муниципальных нужд.

Напомним, реконструкция улицы Ангарская в Волгограде проводится в несколько этапов. Так, 800-метровый участок в границах от улицы им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции был реконструирован в 2021 году.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»