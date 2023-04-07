Общество 07.04.2023 18:02
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07.04.2023 18:02
В Дзержинском районе Волгограда в районе строительства крупного логистического центра Wildberries появится новая дорога, а еще три реконструируют. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня, 7 апреля, заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов на пресс-конференции, посвященной началу дорожного сезона-2023.
По его словам, основная дорога, где будут проведены работы по увеличению ее пропускной способности, - это улица Ангарская.
- Безусловно, реконструкцию данного объекта мы начнем от улицы Рокоссовского для того, чтобы в первоочередном порядке решить те задачи, которые сегодня стоят перед городом. Реконструкция будет направлена на увеличение пропускной способности данной улицы, по возможности ее расширение и организации дорожного движения, чтобы транспорт шел без остановок, - пояснил вице-мэр.
В рамках проекта также планируется реконструкция улиц Авторемонтная и Базисная и строительство небольшого участка дороги в районе Дубовой балки. Чиновник пояснил, что это необходимо для того, чтобы площадка Wildberries была полностью окружена хорошими, безопасными и комфортными дорогами.
Напомним, логистический комплекс площадью 100 тыс. кв. м. будет возведен в Дзержинском районе Волгограда. Он будет выполнять приемку продукции от поставщиков, сортировку, хранение и упаковку, а также формировать товары в заказы, осуществлять логистику и доставку заказов. Общий объем инвестиций прогнозно составляет 7 млрд руб.
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