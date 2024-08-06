Транспорт

«Заплаток хватает на три месяца»: автодорога в Волгоградской области расползается под колесами фур

Транспорт 06.08.2024 20:28
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06.08.2024 20:28



В Волгоградской области жители поселка Коммунар Ленинского района обеспокоены состоянием дороги, которая ведет к их населенному пункту. Как сообщили V102.RU местные жители, они уже несколько лет добиваются капитального ремонта дороги «Ленинск – Красный Октябрь» к поселку Коммунар, которая находится в аварийном состоянии. 

Ямочный ремонт, по их словам, не может решить ситуацию, так как заплатки на этой дороге почему-то долго не держатся. 

- Заплаток хватает на три месяца, а потом все становится как было и даже хуже. Дело в том, что по этой дороге ездят грузовики, возят овощи. Все едут с перегрузом, поэтому у нас асфальт такой убитый. Никаких знаков, которые бы ограничивали их по весу, на дороге нет, - поясняют жители.

Два года назад жители Коммунара остались без транспортного сообщения с районным центром. По их словам, перевозчик отказался от маршрута из-за низкой рентабельности и плохой дороги, которая связывает поселок с городом. Желающих участвовать в конкурсах на выполнение пассажирских перевозок, которые объявляла районная администрация, не было. Нового перевозчика удалось найти только в этом году с 12-ой попытки. Теперь жители Коммунара боятся, что из-за низкого пассажиропотока и убитой дороги он тоже уйдет.

- Написали письмо в областной комитет транспорта и дорожного хозяйства. Нам ответили, что заключен государственный контракт с ООО «АльянсСтройКом». Но речи о капитальном ремонте нет. Это будут снова латки и заплатки, которых хватит на несколько месяцев, - сообщили жители. 

В ответе обкомдортранса, который поступил жителям, поясняется, что в 2024 году в рамках содержания подъезда от автомобильной дороги «Ленинск - Красный Октябрь» к поселку Коммунар запланировано выполнение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия в рамках доведенных лимитов финансирования. 

- В сентябре 2024 года в рамках содержания автомобильной дороги запланированы работы по устранению дефектов дорожного полотна на автомобильной дороге «Ленинск – Красный Октябрь» струйно-инъекционным методом, а также по замене изношенных слоев покрытия «картами». Работы по содержанию автомобильных дорог выполняются в рамках выделенных на эти цели финансовых средств, - сообщили в ответе на редакционный запрос в профильном комитете администрации Волгоградской области. 

В облкомдортрансе ничего не рассказали о планах по проведению капитального ремонта этой автодороги. Этот вопрос так и остался без ответа. 

В то же время дорожники отреагировали на просьбу жителей о контроле за передвижением многотонных грузовиков, которые уничтожают свежие заплатки вместе с остатками асфальта. 

- На дорогах «г. Ленинск - пос. Красный Октябрь» и «Коммунар-Ленинск» специалисты облкомдортранса вместе с сотрудниками профильных ведомств проведут рейд с использованием передвижного пункта весогабаритного контроля транспортных средств. В случае выявления превышения допустимых весовых параметров водителями грузовых транспортных средств материалы будут переданы на рассмотрение в органы Ространснадзора, - заверили в профильном комитете обладмина.

Согласно открытым источникам, подъезд от автомобильной дороги «Ленинск - Красный Октябрь» к поселку Коммунар был введен в эксплуатацию в декабре 1993 года. Это двухполосная дорога протяженностью 3,7 км. Её максимальная проектная пропускная способность составляет 2 тысячи автомобилей в сутки.

Видео жителей поселка Коммунар

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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