«Свершилось чудо»: жители поселка Коммунар дождались автобуса до райцентра

Жители поселка Коммунар Ленинского района Волгоградской области дождались возобновления транспортного сообщения с районным центром, которое прекратилось два года назад. Как сообщили V102.RU селяне, наконец-то нашелся перевозчик, который согласился обслуживать автобусный маршрут №103 «г.Ленинск - п. Коммунар».

- Это предприниматель Лазарева Татьяна. Одна заявка от нее была в конкурсе. Спасибо ей большое, - рассказали редакции жители Коммунара. – Хочется отметить и активную позицию жителей поселка, которые везде писали о проблеме, звонили и просили. Это в первую очередь их заслуга.

Как ранее сообщало информагентство, прежний перевозчик отказался от автобусного маршрута №103 «г. Ленинск - п. Коммунар» из-за нерентабельности перевозок. Районные власти пытались найти замену, но сделать это оказалось не так просто. С 2022 года было организовано 11 открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и багажа на территории Ленинского района. Все они проваливались, так как заявок не поступало.

Только с двенадцатой попытки удалось найти перевозчика на 103-й маршрут. Жители поселка Коммунар переживают, что из-за низкого пассажиропотока новый перевозчик тоже уйдет.

- Маршрутка ходит пять раз в день, а людей мало. Сейчас лето, когда каникулы и отпуска. Это, конечно, тоже влияет. Очень хочется, чтобы поработал у нас подольше, - говорят селяне.