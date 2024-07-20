Общество

«Свершилось чудо»: жители поселка Коммунар дождались автобуса до райцентра

Общество 20.07.2024 09:31
0
20.07.2024 09:31


Жители поселка Коммунар Ленинского района Волгоградской области дождались возобновления транспортного сообщения с районным центром, которое прекратилось два года назад. Как сообщили V102.RU селяне, наконец-то нашелся перевозчик, который согласился обслуживать автобусный маршрут №103 «г.Ленинск - п. Коммунар».

- Это предприниматель Лазарева Татьяна. Одна заявка от нее была в конкурсе. Спасибо ей большое, - рассказали редакции жители Коммунара. – Хочется отметить и активную позицию жителей поселка, которые везде писали о проблеме, звонили и просили. Это в первую очередь их заслуга.

Как ранее сообщало информагентство, прежний перевозчик отказался от автобусного маршрута №103 «г. Ленинск - п. Коммунар» из-за нерентабельности перевозок. Районные власти пытались найти замену, но сделать это оказалось не так просто. С 2022 года было организовано 11 открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и багажа на территории Ленинского района. Все они проваливались, так как заявок не поступало.

Только с двенадцатой попытки удалось найти перевозчика на 103-й маршрут. Жители поселка Коммунар переживают, что из-за низкого пассажиропотока новый перевозчик тоже уйдет.

- Маршрутка ходит пять раз в день, а людей мало. Сейчас лето, когда каникулы и отпуска. Это, конечно, тоже влияет. Очень хочется, чтобы поработал у нас подольше, - говорят селяне.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.07.2024 21:26
Общество 19.07.2024 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 20:47
Общество 19.07.2024 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 20:13
Общество 19.07.2024 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 19:24
Общество 19.07.2024 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 18:41
Общество 19.07.2024 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 17:59
Общество 19.07.2024 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 17:19
Общество 19.07.2024 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 16:49
Общество 19.07.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 15:49
Общество 19.07.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 14:54
Общество 19.07.2024 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 14:06
Общество 19.07.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 12:48
Общество 19.07.2024 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 12:35
Общество 19.07.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 12:25
Общество 19.07.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 11:47
Общество 19.07.2024 11:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:42
Низко пролетевший над пляжем вертолет сняли на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области женщина за рулем «Лады» погибла в кюветеСмотреть фотографии
09:31
«Свершилось чудо»: жители поселка Коммунар дождались автобуса до райцентраСмотреть фотографии
08:44
Под Волгоградом 21-летнюю сообщницу наркобарыг отправили за решетку на 8 летСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде пройдет тур чемпионата России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
07:23
Жителя Волгоградской области арестовали за экстремистские комментарииСмотреть фотографии
21:26
Зажиточные волгоградцы теперь смогут купить самолет на маркетплейсеСмотреть фотографии
20:47
Ветер, град и проливные ливни: МЧС предупредило волгоградцев о непогодеСмотреть фотографии
20:13
«Легенда Сочи» за 960 млн рублей пришвартовалась на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
19:24
Волгоградцев предупредили о магнитной буре 21 июляСмотреть фотографии
18:41
В Волгоградской области арестован незаконно въехавший в Россию мигрантСмотреть фотографии
17:59
Мора рыбы не избежать? Эксперт ВНИРО рассказал о причинах и опасностях цветения Волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
17:19
Под Волгоградом директору карьера грозит пятилетний срок за гибель работникаСмотреть фотографии
16:49
В Волжском из-за жары переходят на ночной ремонт дорогСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде потушили пожар на складеСмотреть фотографии
16:33
В Волгоградской области «Сбер» объявил награду за помощь в поимке налетчикаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Под Волгоградом в массовой аварии с китайскими грузовиками погиб человекСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Лето в каждом моменте: на набережной Волгограда работает креативное пространство с кинотеатром и живой музыкойСмотреть фотографии
15:49
Волгоград заливает «внеплановым» ливнемСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
На юге Волгограда загорелся цех по производству пакетов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Под Волгоградом у хутора Тутов временно изменится транспортная схемаСмотреть фотографии
14:38
Волгоградцам напомнили о дедлайне по декларациямСмотреть фотографии
14:23
Фейк об аварии на Ростовской АЭС напугал волгоградцевСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде восстановят пострадавшую от пожара многоэтажку на улице БорьбыСмотреть фотографии
13:32
В Волгограде мать-пьяница избивала и морила голодом двух малолетних детейСмотреть фотографии
13:29
В Урюпинске сгорели два домаСмотреть фотографии
12:48
Волгоградских болельщиков 22 июля бесплатно развезут 2 электричкиСмотреть фотографии
12:35
Кровельный пирог: в парке Волгограда появятся травяные крышиСмотреть фотографии
12:25
Волгоградский аэропорт не затронул мировой компьютерный сбойСмотреть фотографии
12:13
Курортный ажиотаж всколыхнул инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 