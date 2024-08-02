Расследования

Силовики раскрыли убийства таксистов в центре Волгограда, совершенные в 1993 году

Расследования 02.08.2024 13:40
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02.08.2024 13:40


В Волгограде оперативники  задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух таксистов в 1993 году. Оба преступления были совершены в Центральном районе города –  возле центрального тогда стадиона и на ул. Хиросимы. Вычислить убийцу спустя 31 год удалось по отпечаткам пальцев, оставленных в салоне одного из автомобилей. 

Задержание преступника было произведено совместно сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области и регионального СУ СКР. В следственном управлении сегодня, 2 августа, рассказали подробности совершенных убийств. 

–  29 июля 1993 года недалеко от центрального стадиона Волгограда с огнестрельным ранением головы было обнаружено тело 31-летнего местного жителя. Меньше чем через месяц еще один молодой волгоградец с аналогичным смертельным ранением был обнаружен в лесопосадке частного сектора по улице Хиросимы, – рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – По данным фактам органами следствия незамедлительно были возбуждены уголовные дела, однако установить лиц, причастных к убийствам, тогда не представилось возможным. Расследование было приостановлено. 



В 2024 году сотрудниками следственного отдела по Центральному району города Волгоград областного управления СКР совместно с оперативными службами полиции повторно были изучены материалы уголовных дел по убийствам молодых волгоградцев, совершенным летом 1993 года. 

Поскольку оба потерпевших зарабатывали частным извозом, а характер смертельных повреждений свидетельствовал о том, что в обоих случаях выстрел произведен с близкого расстояния и, вероятнее всего, из одного оружия, принято решение возобновить расследование по этим уголовным делам, объединив их в одно производство, а обнаруженные на месте происшествия следы рук проверить по современным дактилоскопическим учетам, – пояснила Наталия Рудник. –На днях по подозрению в совершении этих особо тяжких преступлений задержан 60-летний местный житель. 

Уточняется, что задержанный мужчина несколько лет назад получил срок за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Его отпечатки пальцев были помещены в специализированную базу. При проверке в этом году они совпали со следами, оставленными в автомобиле одного из убитых таксистов.

– С использованием базы данных автоматизированной дактилоскопической системы эксперты ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области выявили совпадение оттиска пальца, изъятого на местах преступлений, с личностью фигуранта. Полицейские установили его местонахождение, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Вычисленный спустя 31 год убийца уже дал признательные показания. Следствием его действия квалифицированы по ст.ст.102, 103 УК РФ (в редакции от 1993 года) -  умышленное убийство, в том числе при отягчающих обстоятельствах. 

Со слов задержанного мотивом к расправе в обоих случаях послужили внезапные конфликты с водителями, один из которых отказался везти до пункта назначения, а второй запросил слишком высокую оплату за свою услугу, – добавляет представитель СУ СКР. 

Согласно видео, опубликованного СУ СКР, мужчина также пояснил, что убивал таксистов из обреза, купленного у неизвестного с рук для самообороны. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области, СУ СК России по Волгоградской области 

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