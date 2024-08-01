«Динамо» вышло в полуфинал чемпионата по пляжному гандболу

Спорт 01.08.2024 09:11
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01.08.2024 09:11
Волгоградское «Динамо» накануне, 31 июля, в Москве вышло в полуфинал чемпионата России по пляжному гандболу, сообщает V102.RU.
В заключительной игре группового этапа бело-голубые во встрече за первое место в квартете уступили новороссийской «Черноморочке». Но уже в четвертьфинале подопечные Анны Сидоричевой в равном поединке, в серии буллитов, переиграли хозяек тура — «Московскую гандбольную академию».
Сегодня, 1 августа, в 11-00 ч. в полуфинале волгоградки встретятся с ЦСКА. Столичный коллектив, являющийся лидером соревнований, в стартовом раунде плей-офф одолел краснодарский «КубГУ» со счетом 2:1. В другой паре 1/2 сыграют «Черноморочка» и сборная Краснодарского края. Также в четверг состоятся матч за бронзовые медали в 16-20 ч. и финал чемпионата страны в 17-50 ч.
Отметим, что прямые трансляции игр доступны на сайте Федерации гандбола России.
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com
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