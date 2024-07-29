Последствия крушения поезда Казань-Адлер сняли с высоты













Масштабы последствий крушения поезда Казань-Адлер сняли с высоты. Как сообщает V102.RU, после того, как все пассажиры покинули вагоны и были эвакуированы, к работам по подъему перевернувшихся вагонов приступила специальная техника и ремонтно-восстановительный поезд.







Всего, напомним, с места происшествия было госпитализировано 30 человек, состояние троих оценивается как тяжелое, они перевезены в Волгоград. Остальные пассажиры размещены в ПВР. В ближайшее время люди получат доступ к своим вещам и будут отправлены к месту назначения другими поездами.







Фото и видео Павла Мирошкина/V102.RU

