Последствия крушения поезда Казань-Адлер сняли с высоты

Происшествия 29.07.2024 20:02
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29.07.2024 20:02
Масштабы последствий крушения поезда Казань-Адлер сняли с высоты. Как сообщает V102.RU, после того, как все пассажиры покинули вагоны и были эвакуированы, к работам по подъему перевернувшихся вагонов приступила специальная техника и ремонтно-восстановительный поезд.
Всего, напомним, с места происшествия было госпитализировано 30 человек, состояние троих оценивается как тяжелое, они перевезены в Волгоград. Остальные пассажиры размещены в ПВР. В ближайшее время люди получат доступ к своим вещам и будут отправлены к месту назначения другими поездами.
Фото и видео Павла Мирошкина/V102.RU
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