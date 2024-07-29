Возбуждено уголовное дело по факту крушения поезда Казань – Адлер

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту схода пассажирского поезда Казань – Адлер в Волгоградской области. Причины происшествия предстоит установить следователям Волгоградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщает ИА «Высота 102», уголовное дело завели по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

– По предварительным данным, днем 29.07.2024 на нерегулируемом переезде, расположенном на 185 км перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с грузовым транспортным средством марки КАМАЗ, в результате чего произошло опрокидывание пассажирских вагонов. Число пострадавших устанавливаются, – говорится в официальном сообщении.

В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего.

По информации РЖД, с рельсов сошли восемь вагонов с пассажирами. Официально информацию о том, сколько человек пострадали в результате ЧП не сообщали. Между тем, телеграм-каналы сообщают о. возможно, двоих погибших. По данным Mash на место уже прибыл автокран, с помощью которого предстоит поднять вагоны.