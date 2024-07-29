В Волгоградской области поезд сбил насмерть девочку-подростка. Возбуждено дело

В Иловлинском районе Волгоградской области накануне поезд насмерть сбил малолетнего ребенка у ж/д путей недалеко от хутора Байбаев, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Семья из Волгограда приехала в гости к родственникам. Девочка одна пошла гулять. Ничего не предвещало беды. Никаких конфликтов с родителями не было, — рассказал источник. — Она внезапно выбежала на пути, там рядом никаких строений — одна железная дорога. Но было уже поздно, такую махину сразу не остановишь.

Как пояснили информагентству в Западном МСУ на транспорте СК РФ, Волгоградский следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека). Санкция предусматривает в качестве максимума до пяти лет колонии.

— 28 июля 2024 года на 997 километре перегона «Колоцкий-Качалино» в Волгоградской области пассажирским поездом смертельно травмирована несовершеннолетняя. Трагедия произошла вне зоны пешеходного перехода, — добавила официальный представитель силового ведомства Анастасия Глущенко. — Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, грузовой поезд сбил насмерть мужчину в Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»