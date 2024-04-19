Грузовой поезд сбил насмерть мужчину в Волгоградской области





В Чернышковском районе Волгоградской области сотрудники Западного МСУТ СК России выясняют обстоятельства гибели мужчины на железной дороге. По информации ведомства, трагедия произошла в ночь на 19 апреля на 207-м километре перегона «Чернышков – Обливская».

По предварительным данным, по колесами грузового поезда оказался 37-летний машинист, по стечению обстоятельств оказавшийся на путях. Несмотря на предпринято экстренное торможение, избежать наезда не удалось – пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту смертельного случая организована доследственная проверка.