«Он грозил отправить меня на СВО»: избитый экс-судьей волгоградец потребовал от обидчика в суде 1 млн

Волгоградец Андрей Кожурин сегодня, 26 июля, обратился с иском в Краснооктябрьский районный суд с требованием возмещения морального вреда от действий бывшего судьи арбитражного суда Волгоградской области Дмитрия Полякова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исковое заявление, поводом для обращения в суд послужили события, произошедшие 12 мая 2023 года в помещении ресторана «Меритаж» на Центральной набережной Волгограда, где волгоградец работал управляющим.

Как утверждал Андрей Кожурин, Дмитрий Поляков, который к тому времени был судьей арбитражного суда Волгоградской области в отставке, беспричинно ударил его по голове, затем, «схватил за шею и начал теснить с усилием в угол зала и наклонять вниз, сильно сдавливая рукой область шеи, пытаясь повалить на пол». Полякова, по словам волгоградца, оттащил от него собственник ресторана, что помогло предотвратить его дальнейшее избиение. Об этой громкой истории сообщало V102.RU в публикации «Учинил драку в «Меритаже» и вел бизнес: волгоградский экс-судья ушел от уголовного дела».

В заявлении подчеркивается, что из-за случившегося истец пережил нравственные и физические страдания. При этом случай в ресторане приобрел огласку и об избиении стало известно родным и знакомым мужчины. Кроме того, он лишился работы, однако обидчик наказан не был. Мало того, дальнейшие действия Полякова волгоградец считает недопустимыми.

- Поведение Полякова Д.А. в отношении меня – произвол и вседозволенность, основанные на абсолютной уверенности в своей безнаказанности. При этом Поляков постоянно бравировал своим статусом судьи, подчеркивая, что его поведение не может быть предметом оценки иными людьми, кроме как равных ему, - цитата из иска.

По словам Андрея Кожухова, добиваясь его увольнения из ресторана, он оказывал на него психологическое воздействие, «бравировал своими связями и угрожал отправить меня исполнять воинский долг в зону военных действий».





После произошедшего Андрей Кожурин обратился с заявлением в полицию, однако правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела в отношении Полякова, хотя тот и не отрицал факт нападения на управляющего ресторана. Свои действия экс-судья объяснял тем, что, якобы Кожурин чем-то обидел его сестру, однако эти утверждения не подтвердились в ходе дальнейшей проверки.

Кроме того, квалификационная коллегия судей Волгоградской области рассмотрела данный инцидент и 26 января 2024 года прекратила отставку судьи арбитражного суда Волгоградской области в связи с «несоблюдением запретов и ограничений, предусмотренных законом о статусе судей».

Дмитрий Поляков с данным решением ККС Волгоградской области не согласился и подал жалобу в Верховный суд. Однако ВС РФ ее отклонил и признал незаконность действий судьи.

— Поляков Д.А., пребывая в отставке, принимал непосредственное, а также через доверенных лиц участие в управлении хозяйствующим субъектом — ООО «Густол», участвовал в принятии иных организационно-распорядительных и административно-хозяйственных решений, касающихся деятельности этого юридического лица, а также допустил существенное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение положений Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и Кодекса судейской этики, порочащее честь и достоинство судьи, умаляющее авторитет судебной власти, а именно: находясь в общественном месте — банкетном зале ресторана «Меритаж», он нанес удар рукой в область шеи управляющего рестораном, — цитата из решения Верховного Суда.

- При этом утверждение Полякова о том, что он не занимается предпринимательской деятельностью, не извлекает прибыль, а лишь безвозмездно помогает супруге и участвует «в промежуточных действиях», связанных с получением пояснений и информации, необходимой супруге для выполнения договорных обязательств перед ООО «Густол», не может быть признано состоятельным и опровергается содержанием исследованных в заседании коллегии аудиозаписей, приведенными в решении пояснениями, а также уведомлением об учете бенефициара, содержание которого свидетельствует о том, что Поляков позиционирует себя фактическим участником ООО «Густол» со всеми правами и обязанностями, предусмотренными уставом общества, - еще одна цитата из решения ВС РФ.





Дмитрий Поляков не согласился и с этим вердиктом и подал жалобу на прекращение его отставки судьи в апелляционную коллегию ВС РФ. В июне этого года коллегия оставила решение в силе.

По словам Андрея Кожурина, его унижение, которому его подверг Дмитрий Поляков, стало предметом публичного обсуждения после обнародования этой истории в СМИ.

- Я не артист, не блогер, мне не нужна скандальная репутация. Мне поступали звонки от друзей и коллег по факту нападения на меня Полякова, что усилило мои длящиеся долгое время нравственные страдания, - заявил мужчина.

На основании этого Андрей Кожурин посчитал, что бывший судья должен выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. При этом он попросил суд обратить внимание на имущественное положение семьи Полякова.

- В фактической собственности семьи за последние 10 лет постоянно находились дорогостоящие автомобили – два Volkswagen Touareg, два Mercedes GLE и, как минимум, два Lexus с номерами 001. Все члены семьи на постоянно основе отдыхали в ОАЭ, Западной Европе и Азии, куда добирались исключительно бизнес-классом. Семья Поляковых владеет дорогостоящей недвижимостью в Волгограде и Москве, - говорится в исковом заявлении.

Справка. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Густол» занято в сфере деятельности ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания. Руководителем выступает Петр Дерюгин. Фирма зарегистрирована 21 февраля 2018 года в Волгограде по улице Менделеева, 218, офис 5. Имеет статус действующего предприятия. К факторам риска отнесены отсутствие собственного капитала и сообщение о признаках банкротства. Учредителями являются Ольга Дерюгина, ООО «ТТК-Управление», Юрий Гладченко (президент спортивного волгоградского яхт-клуба «Альбатрос») и Георгий Козицкий (совладелец ООО «Визит»).

Отметим, что уроженец Волгограда Дмитрий Поляков после окончания Современного гуманитарного института начал свою карьеру в 2002 году в коллегии адвокатов Волгоградской области. В 2005-м получил еще одно образование в Волгоградском государственном университете. С 2010 по 2011 годы перешел на должность руководителя департамента зарубежных, региональных и внешнеэкономических связей администрации Волгограда. Затем возглавил юридический отдел Волгоградской городской организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса, а в 2012 году надел судейскую мантию.

Фото и коллаж Павла Мирошкина/V102.RU