Верховный Суд РФ рассмотрел административный иск бывшего арбитражного судьи Дмитрия Александровича Полякова, который пытается оспорить решение квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 26 января 2024 года о прекращении его отставки, сообщает V102.RU.

Уточняется, что Поляков, покинув высокую должность, игнорировал запреты и ограничения, предусмотренные п. 3 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и п. 6 ст. 15 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации».

Из материалов административного дела и материалов ККС региона следует, что указом Президента России от 2 апреля 2012 года № 363 «О назначении судей арбитражных судов» Поляков Д.А. был назначен на должность судьи Арбитражного суда Волгоградской области. Решением ККС области от 23 января 2015 года его полномочия прекращены на основании подпункта 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с письменным заявлением об отставке.

Толчком к разбирательствам послужили жалоба гражданина Г., поступившая в коллегию судей 4 июля 2023 года о несоблюдении Поляковым предписанных законом запретов и ограничений, а также заключение комиссии ККС, образованной для проверки доводов жалобы.

По итогам работы комиссии составлено заключение от 12 декабря 2023 года, в котором содержатся следующие выводы:

— Поляков Д.А., пребывая в отставке, принимал непосредственное, а также через доверенных лиц участие в управлении хозяйствующим субъектом — ООО «Густол», участвовал в принятии иных организационно-распорядительных и административно-хозяйственных решений, касающихся деятельности этого юридического лица, а также допустил существенное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение положений Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и Кодекса судейской этики, порочащее честь и достоинство судьи, умаляющее авторитет судебной власти, а именно: находясь в общественном месте — банкетном зале ресторана «Меритаж», он нанес удар рукой в область шеи управляющего рестораном, — цитирует информагентство текст решения Верховного Суда.

Данные заключения основаны, в том числе на пояснениях гражданина Г. и других лиц, уведомлении об учете бенифициара, аудиозаписях разговоров между Поляковым и Г. (другими лицами), в ходе которых обсуждались вопросы деятельности ООО «Густол».





Этих обстоятельств ККС Волгоградской области хватило, чтобы сделать обоснованный вывод о том, что Поляков принимал участие как непосредственно, так и через доверенных лиц в управлении и принятии иных административно-хозяйственных решений в ООО «Густол», а также, будучи в отставке, находясь в общественном месте, применил к гражданину К. физическое насилие, вел себя излишне эмоционально, несдержанно и некорректно.

Утверждение Полякова о том, что он не занимается предпринимательской деятельностью, не извлекает прибыль, а лишь безвозмездно помогает супруге и участвует «в промежуточных действиях», связанных с получением пояснений и информации, необходимой супруге для выполнения договорных обязательств перед ООО «Густол», не может быть признано состоятельным и опровергается содержанием исследованных в заседании коллегии аудиозаписей, приведенными в решении пояснениями, а также уведомлением об учете бенефициара, содержание которого свидетельствует о том, что Поляков позиционирует себя фактическим участником ООО «Густол» со всеми правами и обязанностями, предусмотренными уставом общества.

Вместе с тем гражданин Г. представил в квалифколлегию судей региона заключение фоноскопического исследования аудиозаписи, согласно которому, на фонограмме имеется речь Полякова, а признаков монтажа или иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания, не зафиксировано.





Скриншот Google Maps: тот самый ресторан «Меритаж»

При этом коллегия учла пояснения бывшего арбитражного судьи, который не отрицал факт своего участия в совещаниях, проводимых в ООО «Густол», где обсуждались вопросы административно-хозяйственной деятельности ресторана «Меритаж». Признавал, что на ряде аудиозаписей звучит именно его голос, а также не отрицал подписание уведомления об учете бенефициара. При этом, каких-либо доказательств, подтверждающих недостоверность аудиозаписи разговора с Г. и ее неполноту Поляковым представлено не было.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Густол» занято в сфере деятельности ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания. Руководителем выступает Петр Дерюгин. Фирма зарегистрирована 21 февраля 2018 года в Волгограде по улице Менделеева, 218, офис 5. Имеет статус действующего предприятия. К факторам риска отнесены отсутствие собственного капитала и сообщение о признаках банкротства. Учредителями являются Ольга Дерюгина, ООО «ТТК-Управление», Юрий Гладченко (президент спортивного волгоградского яхт-клуба «Альбатрос») и Георгий Козицкий (совладелец ООО «Визит»).

В заседании комиссии бывший арбитражный судья также не отрицал конфликт с К., объясняя его некорректным поведением последнего. Факт применения Поляковым физического насилия в общественном месте подтверждается видеозаписью, представленной Г., комплексным психолого-видеотехническим исследованием от 23 августа 2023 года, пояснениями свидетелей об обстоятельствах, при которых Поляковым 12 мая 2023 года в банкетном зале ресторана «Меритаж» был нанесен удар в шею гражданина К. Примечательно, что следствие в ходе организованной проверки по факту потасовки в ресторане, своим постановлением от 4 сентября 2023 года отказало в возбуждении уголовного дела.





Верховный Суд РФ установил, что довод Полякова о том, что применение насилия к К. явилось следствием его некорректного поведения, не нашел своего подтверждения и является несостоятельным. Ссылка экс-судьи на принятие квалифколлегией судей решения о прекращении его отставки с пропуском сроков также лишена правовых оснований.

Доводы экс-судьи о нарушении его права на участие в заседании ККС, о рассмотрении заключения комиссии в его отсутствие при наличии ходатайства об отложении заседания и о невозможности его явки по уважительной причине также являются необоснованными. Кроме того, Поляков имеет статус судьи в отставке, высшее юридическое образование и осведомлен о своих правах.

Ко всему прочему, Поляков вместе со своим представителем Демиковой О. И. игнорировали заседания коллегии, назначенные на 22 декабря 2023 года и 26 января 2024 года. Верховный Суд установил, что коллегия пришла к правильному выводу о том, что доказательств наличия у Полякова уважительных причин, препятствующих ему, в том числе по состоянию здоровья, явиться в заседание, не представлено.

На основании вышеизложенного высшая судебная инстанция 10 апреля 2024 года решила отказать в удовлетворении иска Дмитрия Александровича Полякова об отмене решения ККС Волгоградской области от 26 января 2024 года о прекращении его отставки судьи. Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Экс-служитель Фемиды 16 мая 2024 года подал жалобу. Слушание назначено на 18 июня.

Отметим, что уроженец Волгограда Дмитрий Поляков после окончания Современного гуманитарного института начал свою карьеру в 2002 году в коллегии адвокатов Волгоградской области. В 2005-м получил еще одно образование в Волгоградском государственном университете. С 2010 по 2011 годы перешел на должность руководителя департамента зарубежных, региональных и внешнеэкономических связей администрации Волгограда. Затем возглавил юридический отдел Волгоградской городской организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса, а в 2012 году надел судейскую мантию.

Напомним, избежавшая тюрьмы экс-судья Юлия Добрынина из Волгограда стала банкротом.

Фото: архив ИА «Высота 102»