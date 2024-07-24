Спорт

Новичок «Ротора» Никита Плотников восхитился болельщиками

Спорт 24.07.2024 12:56
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24.07.2024 12:56


Полузащитник «Ротора» Никита Плотников накануне, 23 июля, в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от своего дебюта на волгоградском стадионе в качестве игрока сине-голубых в матче второго тура Первой лиги с московским «Торпедо», сообщает V102.RU.
 
- Безумно приятно выходить на такую арену, с такими болельщиками, которые гонят нас вперед. Было очень волнительно, конечно, но справился с этим и то, что хотел тренер, я сделал. Стартовые минуты очень сильно переживал, потому что первый раз играю при таком количестве зрителей. Дальше я спокойно влился в матч и показал, на что способен,- рассказал футболист.
 
Также Плотников остался доволен поддержкой на «Волгоград Арене» и пригласил болельщиков сине-голубых на игру третьего тура с тульским «Арсеналом» 29 июля.
 
- Безусловно. это очень круто. Такого нигде не было у меня в карьере, но безумно приятно. Прям дух захватывало. Я очень хочу, чтобы был такой же ажиотаж на предстоящем матче. Потому что фанаты придают огромную поддержку и мы заводимся из-за этого и хотим выигрывать каждый поединок,- поделился спортсмен.
 
Напомним, 21-летний футболист перешел в «Ротор» в летнее межсезонье на правах аренды из «Краснодара-2». Во встрече с «Торпедо», которая завершилась вничью со счетом 1:1, Плотников вышел на замену в перерыве. Однако по ходу второго тайма полузащитник получил травму и на 77-й минуте уступил свое место на поле Глебу Шильникову.
 
Скриншот: Видео СК «Ротор» / vk.com

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