Игрок «Ротора» попал в символическую сборную Первой лиги





Полузащитник «Ротора» Евгений Болотов вошел в символическую сборную Первой лиги по итогам матча второго тура с московским «Торпедо», сообщает V102.RU со ссылкой на официальный телеграм-канал турнира.

Новобранец сине-голубых, перешедший в клуб в летнее межсезонье, ярко проявил себя во встрече с черно-белыми, которая 22 июля на «Волгоград Арене» завершились вничью со счетом 1:1. Именно гол Болотова на 67-й минуте после передачи в исполнении капитана команды Алексея Шумских позволил хозяевам сравнять и в итоге уйти от поражения. Евгений провел на поле 75 минут, а затем был заменен на Алексея Усанова.Кроме того, Первая лига включила в свою сборную в качестве «12-го игрока» болельщиков «Ротора», пришедших в большом количестве на поединок с соперником из столицы и организовавших мощную поддержку своей команды в матче-открытии сезона на волгоградском стадионе.Также еще один полузащитник сине-голубых Иван Пяткин попал в отдельную сборную молодых футболистов чемпионата по итогам тура. 20-летний воспитанник Академии «Ротор» сыграл 63 минуты, после чего уступил место на поле Игорю Соколову.