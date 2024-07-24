Спорт

Игрок «Ротора» попал в символическую сборную Первой лиги

Спорт 24.07.2024 09:17
0
24.07.2024 09:17


Полузащитник «Ротора» Евгений Болотов вошел в символическую сборную Первой лиги по итогам матча второго тура с московским «Торпедо», сообщает V102.RU со ссылкой на официальный телеграм-канал турнира.
 
Новобранец сине-голубых, перешедший в клуб в летнее межсезонье, ярко проявил себя во встрече с черно-белыми, которая 22 июля на «Волгоград Арене» завершились вничью со счетом 1:1. Именно гол Болотова на 67-й минуте после передачи в исполнении капитана команды Алексея Шумских позволил хозяевам сравнять и в итоге уйти от поражения. Евгений провел на поле 75 минут, а затем был заменен на Алексея Усанова.
 
Кроме того, Первая лига включила в свою сборную в качестве «12-го игрока» болельщиков «Ротора», пришедших в большом количестве на поединок с соперником из столицы и организовавших мощную поддержку своей команды в матче-открытии сезона на волгоградском стадионе.
 
Также еще один полузащитник сине-голубых Иван Пяткин попал в отдельную сборную молодых футболистов чемпионата по итогам тура. 20-летний воспитанник Академии «Ротор» сыграл 63 минуты, после чего уступил место на поле Игорю Соколову.
 
Фото: СК «Ротор» / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
23.07.2024 18:31
Спорт 23.07.2024 18:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2024 17:07
Спорт 23.07.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2024 15:27
Спорт 23.07.2024 15:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2024 09:49
Спорт 23.07.2024 09:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.07.2024 20:41
Спорт 22.07.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.07.2024 15:41
Спорт 22.07.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.07.2024 06:57
Спорт 22.07.2024 06:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.07.2024 08:01
Спорт 20.07.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.07.2024 10:19
Спорт 19.07.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.07.2024 20:11
Спорт 18.07.2024 20:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.07.2024 16:18
Спорт 18.07.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2024 19:24
Спорт 17.07.2024 19:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2024 13:29
Спорт 17.07.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2024 13:43
Спорт 15.07.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2024 09:38
Спорт 15.07.2024 09:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:43
Виновен: суд приговорил директора волгоградской УК к обязательным работамСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде разыскивают водителя «Лады», нокаутирующего велосипедистаСмотреть фотографии
09:28
«Тут волна, лужи»: в Волгограде после ливня появились машины-«утопленники»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Эксперты оценили методы внедрения бережливого производства на волгоградском комбинате питанияСмотреть фотографии
09:17
Игрок «Ротора» попал в символическую сборную Первой лигиСмотреть фотографии
09:06
В России введут особый правовой режим для мигрантов-нарушителейСмотреть фотографии
08:39
Это еще не все: в Волгограде 24 июля продолжатся дождиСмотреть фотографии
08:31
Старший погиб на СВО, младших чуть не угробила: в Камышине чудом спасли из огня троих детейСмотреть фотографии
08:11
РПН подал в суд из-за опасной питьевой воды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
Автомобиль провалился под асфальт на Ангарском в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:28
Ценные руины дома директора завода в Волгограде законсервируют за 6 млн рублейСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области провели спецоперацию по спасению 2 тыс. мальков щуки и карасяСмотреть фотографии
21:01
В Волжском семьям четырёх бойцов СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
20:26
Горе-налетчик на банкомат под Волгоградом встретит осень в СИЗОСмотреть фотографии
19:50
Учёные РАН прогнозируют 6-балльную магнитную бурю 24 июляСмотреть фотографии
19:08
Чудом отстояли дом: в Дубовке ликвидирован пожар на территории частного сектораСмотреть фотографииCмотреть видео
18:31
Матч «Ротора» и «Торпедо» побил рекорд посещаемости во всех лигахСмотреть фотографии
18:00
Под Волгоградом осудили экс-полицейского за смертельное ДТПСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде начался ремонт проезжей части ул. Краснознаменской: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
17:22
Зарезал и выкинул в подъезд: в Волгограде арестован зачинщик пьяной поножовщиныСмотреть фотографии
17:07
«Юбилейного» новичка подписал «Ротор»Смотреть фотографии
16:55
До 1 млн рублей увеличили выплату участникам СВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Пойманный на взломе банкомата волгоградец оказался судимым экс-бойцом СВОСмотреть фотографии
16:24
В Волжском силовики устроили облаву на нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
В Волгограде перекрашивают в другой цвет гостиницу «Интурист»Смотреть фотографии
16:12
Танцевальная битва, фильмы и основы айкидо: Tele2 представляет программу заключительной недели работы «MiXX территории»Смотреть фотографии
15:42
Зелёные технологии: в Камышине заколосилась уложенная на Центральной набережной брусчаткаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Волгоградские гандболистки бодро начали домашний тур на песчаных кортах Семи ветровСмотреть фотографии
14:34
Автомобиль Volvo изъяли у волгоградца за 600 неоплаченных штрафов ГИБДДСмотреть фотографии
14:17
Волгоградский суд отказал депутату Распутиной в жалобе на уголовное делоСмотреть фотографии
 