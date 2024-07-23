В Центральном районе Волгограда строители приступили к обновлению проезжей части ул. Краснознаменской. Как сообщает ИА «Высота 102», работы специалисты подрядной организации обещают производить по ночам без приостановки движения автомобильного транспорта.





- В рамках восстановления дорожного полотна проезжей части рабочие снимают старое покрытие по всей ее ширине, после этого укрепят основание щебнем и уложат два слоя асфальтобетона. Финишное покрытие будет выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.





Помимо обновления дорожного покрытия, строителям предстоит заменить один из светофоров, а также нанести дорожную разметку и установить знаки.

Кроме того, власти обещают, что улица преобразится комплексно. Параллельно с дорожными работами здесь должна быть произведена высадка 200 деревьев и кустарников, проложен поливочный водопровод, а также обновлено покрытие тротуаров.

На эти цели из бюджета выделены 169 млн рублей. Согласно условиям контракта, объект должен быть сдан в эксплуатацию весной 2025 года, однако, судя по всему, сроки договором были определены с солидным запасом, и рабочие сдадут объект в течение ближайших месяцев.









Отметим, помимо обновления проезжей части, недавно на ул. Краснознаменской началась реконструкция участка трамвайных путей. По информации властей, все работы будут производиться параллельно, что позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств.





Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»