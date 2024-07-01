Дорогу «силовиков» отремонтируют в Волгограде за 169 млн рублей





В Волгограде почти за 170 миллионов рублей отремонтируют дорогу по улице Краснознаменской, где расположены региональные управления МВД и ФСБ, а также цирк, ГДЮЦ и другие организации. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, соответствующий аукцион объявило МБУ «Северное».

Согласно техзаданию, работы по ремонту дороги должны быть выполнены с соблюдением всех норм и ГОСТ. В частности, укладывать смесь во время неблагоприятных погодных условий подрядчику запрещено, а после завершения работ по каждому слою они должны проверяться на соответствие требованиям по высоте, геометрическим параметрам и плотности.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года, на дорожную разметку – от 3 месяцев до 1 года, а на установленный на дороге светофор – 5 лет. Сдать готовый объект подрядчик должен будет весной 2025 года.

Между тем, на улице Краснознаменской сделают не только автомобильную дорогу. Реконструкции подвергнутся и трамвайные пути по маршруту №2. На днях был определен подрядчик – МБУ «Северное», которое должно будет провести работы по ремонту полотна для нужд АО «ЭлектроТранспортПлюс». Стоимость работ составит более полумиллиарда рублей.

На первом этапе подрядчику предстоит выполнить работы в границах от выезда из кольца «Детский Центр до ул. Глубокоовражная. Участок по улице Краснознаменская должен быть сдан в эксплуатацию до 30 ноября 2024 года. Помимо реконструкции трамвайных путей и дорожного полотна исполнитель также должен будет благоустроить остановочные платформы и пешеходные переходы через трамвайные линии.

Ранее, напомним, губернатор Андрей Бочаров поручил подчиненным заняться благоустройством улицы Краснознаменская. К слову, кардинальному обновлению подвергнутся еще два объекта, расположенные на этой городской магистрали – это цирк и Дом детства, где уже завершается капитальный ремонт.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»