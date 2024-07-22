Расследования

Волгоградец лишился премиального Lexus за неуплату алиментов

Расследования 22.07.2024 19:11
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22.07.2024 19:11


Житель Дзержинского района Волгограда лишился премиального автомобиля Lexus ES 200 за долг по алиментам. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, автовладелец по решению суда должен был ежемесячно перечислять на содержание сына и дочери треть доходов, но платил гораздо меньшую сумму. 

Так, у волгоградца за два года накопилась задолженность в размере 1,9 млн рублей. 

- Сотрудники  районного отдела судебных приставов обнаружили у мужчины несколько объектов недвижимости и автомобиль Lexus ES 200.Было принято решение об аресте транспортного средства, - пояснили в ведомстве. - Перспектива остаться без автомобиля не побудила его погасить задолженность.

Далее автомобиль был передан на оценку, после чего продан на торгах за  1 млн 680 тыс. рублей. Лишившись иномарки, он в кратчайшие сроки выплатил оставшуюся часть долга по алиментам. 

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