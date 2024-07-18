Расследования

Покусавшего сотрудников ГИБДД волгоградца оштрафовали на 10 тысяч

Расследования 18.07.2024 21:03
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18.07.2024 21:03


Фроловский районный суд Волгоградской области оштрафовал 19-летнего юношу за применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщили V102.RU в суде, молодой человек вместе со своим товарищем, будучи в подпитии, 5 мая текущего года на мотоцикле «Racer 300» попали в ДТП – байк протаранил металлический столб. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия на улицу Московская и обнаружили, что мотоцикл не имел регистрационного знака.
При этом водитель с места происшествия скрылся. Второй участник ДТП попытался сделать то же самое, но сбежать ему не удалось, тогда он решил вырваться силой. Когда его вели к служебному автомобилю, молодой человек ударил одного из сотрудников ГИБДД ногой в живот, а другого – локтем в грудь. После чего укусил полицейских за руки.
Действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
В судебном заседании молодой человек вину признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Фроловский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.

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