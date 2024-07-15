Спорт 15.07.2024 13:43
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15.07.2024 13:43
Волгоградское «Динамо» одержало пять побед во втором туре чемпионата России по пляжному гандболу в Анапе, сообщает V102.RU.
Бело-голубые после двух выигрышных результатов на старте этапа потерпели первое поражение в субботу от новороссийской «Черноморочки» в серии буллитов со счетом 1:2. Но уже в следующей игре подопечные Анны Сидоричевой реабилитировались и оказались сильнее Московской гандбольной академии — 2:0. Накануне, в последний день тура, динамовки продолжили побеждать. В пятом поединке волгоградки встречались со столичным ЦСКА. Армейки взяли первую партию со счетом 19:16, однако затем бело-голубые не только отыгрались, но и взяли решающий сет в матче (21:15,7:4). В заключительной игре «Динамо» уверенно обыграло КубГУ — 2:0.
Таким образом, после второго тура волгоградская команда поднялась на четвертое место и на данный момент заработала 90 баллов. Полностью таблица чемпионата выглядит следующим образом:
1.Черноморочка (Новороссийск) — 130 баллов
2.ЦСКА (Москва) — 120
3.Краснодарский край — 90
4.Динамо (Волгоград) — 90
5.МГА (Москва) — 50
6.Кубань-3 (Краснодар) — 50
7.КубГУ (Краснодар) — 30.
Третий этап турнира пройдет в Волгограде с 22 по 24 июля на площадке ФОКОТа на Семи Ветрах.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com
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