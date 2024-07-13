При полных трибунах на Волгоград Арене стартовал матч за Суперкубок. Как сообщает V102.RU, фанатские секторы еще задолго до игры начали активно скандировать свои кричалки, демонстрируя, что поддержка своих команд будет серьезной. Дикторы, в свою очередь, заводили трибуны вопросом, кто победит.





Перед началом игры на поле вышли артисты. Группа «Земляне» исполнила любимую многими россиянами песню «Трава у дома».









Сменили артистов у микрофона Ольга Серябкина и группа Rasa с несколькими сотнями танцоров. Выступление группы завершилось фейерверком в цветах команд-соперников. Заведенные болельщики шумно встречали артистов, подпевая хитам, с нетерпением ожидая главного - выхода на поле команд.







Появлению команд на поле предшествовал вынос Суперкубка - доверили это ответственное дело Валерию Есипову. Соперники вышли под футбольный клуб Блантера, а затем на Волгоград Арене прозвучал гимн России, который зрители слушали стоя.



Разборка сцены затянулась, чуть сдвинув время начала матча, но футболисты не теряли времени зря, разминаясь в ожидании стартового свистка. И вот он, долгожданный момент - большая игра началась.



Краснодарские фаны включились в процесс поддержки с первых минут, скандируя «Краснодар – столица юга, хей-хеф!», «Быки!». У питерских на это был свой ответ – кричалки «Вперед, «Зенит», «Сине-бело-голубые – эй, эй!», «К вам приехал чемпион страны!».



Фото: V102.RU