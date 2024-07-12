Происшествия

Жители обезвоженного Котово молят о помощи Бастрыкина

Происшествия 12.07.2024 08:49
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12.07.2024 08:49


Доведенные до отчаяния жители Котово Волгоградской области, которые вновь остались без воды в июльское пекло,  отправили многочисленные обращения в СК РФ Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру РФ с просьбой вмешаться в вопиющую ситуацию и наказать виновных в мучениях горожан. 
- За последние два дня у нас снова произошли две аварии на водопроводе – только власти отчитаются об устранении утечки, как тут же сообщают о новой аварии. Жить так просто невозможно – стоит страшная жара, но мы не можем ни искупаться, ни постирать, ни элементарно напиться. У нас больше нет сил существовать без воды и в вечном стрессе. 
Котовчан особенно возмущает тот факт, что районные власти не доводят информацию до населения о ходе строительства нового водопровода, на который областные власти осенью прошлого года выделили около 700 млн. рублей. Жители опасаются, что средства могли разворовать, так как сроки ввода его в эксплуатацию давно сорваны. 
По сообщениям единого портала ЖКХ г. Котово и Котовского района, с 10 по 11 июня были устранены утечки на водопроводе, на утро 12 июля продолжается процесс заполнения системы. Судя по печальному опыту, вода может появиться в кранах, да и то далеко не во всех лишь к вечеру. 
В Котово вновь приехали молоковозы из Еланского района с водой для горожан – точки по раздаче живительного ресурса функционируют по нескольким адресам. Чиновники заверили, что волонтеры будут развозить питьевую воду по заявкам уязвимых категорий населения – многодетных семей, пенсионеров, инвалидов. 
Фото Единый портал ЖКХ г.Котово и Котовского района t.me

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