Жители обезвоженного Котово молят о помощи Бастрыкина

Происшествия 12.07.2024 08:49
0
12.07.2024 08:49
Доведенные до отчаяния жители Котово Волгоградской области, которые вновь остались без воды в июльское пекло, отправили многочисленные обращения в СК РФ Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру РФ с просьбой вмешаться в вопиющую ситуацию и наказать виновных в мучениях горожан.
- За последние два дня у нас снова произошли две аварии на водопроводе – только власти отчитаются об устранении утечки, как тут же сообщают о новой аварии. Жить так просто невозможно – стоит страшная жара, но мы не можем ни искупаться, ни постирать, ни элементарно напиться. У нас больше нет сил существовать без воды и в вечном стрессе.
Котовчан особенно возмущает тот факт, что районные власти не доводят информацию до населения о ходе строительства нового водопровода, на который областные власти осенью прошлого года выделили около 700 млн. рублей. Жители опасаются, что средства могли разворовать, так как сроки ввода его в эксплуатацию давно сорваны.
По сообщениям единого портала ЖКХ г. Котово и Котовского района, с 10 по 11 июня были устранены утечки на водопроводе, на утро 12 июля продолжается процесс заполнения системы. Судя по печальному опыту, вода может появиться в кранах, да и то далеко не во всех лишь к вечеру.
В Котово вновь приехали молоковозы из Еланского района с водой для горожан – точки по раздаче живительного ресурса функционируют по нескольким адресам. Чиновники заверили, что волонтеры будут развозить питьевую воду по заявкам уязвимых категорий населения – многодетных семей, пенсионеров, инвалидов.
Фото Единый портал ЖКХ г.Котово и Котовского района t.me
Волгоградца нашли мертвым в салоне иномарки на Ангарском11.07.2024 19:24
Происшествия 11.07.2024 19:24
Оперативники оцепили жилой двор в Волжском из-за флакона духов11.07.2024 17:13
Происшествия 11.07.2024 17:13
В Волгограде из-за пожара эвакуировали посетителей и персонал клиники11.07.2024 16:34
Происшествия 11.07.2024 16:34
Похожий на гранату предмет под машиной перепугал жителей девятиэтажки в Волжском11.07.2024 15:52
Происшествия 11.07.2024 15:52
В Волгограде на сгоревшем складе вторсырья есть угроза повторного пожара11.07.2024 12:03
Происшествия 11.07.2024 12:03
Полиция просит опознать пациента больницы с татуировкой в виде скорпиона11.07.2024 11:33
Происшествия 11.07.2024 11:33
Волгоградец под давлением мошенников набрал кредитов и лишился квартиры11.07.2024 11:09
Происшествия 11.07.2024 11:09
Сбивший мужчину на Нулевой продольной водитель ехал на красный свет11.07.2024 10:34
Происшествия 11.07.2024 10:34
Под Волгоградом водитель загоревшегося в ДТП такси бросил пострадавших и сбежал11.07.2024 09:46
Происшествия 11.07.2024 09:46
В разрушенной КНС в Волгограде нашли тело третьего погибшего работника11.07.2024 09:15
Происшествия 11.07.2024 09:15
Такси загорелось после ДТП с «Газелью» под Волгоградом10.07.2024 17:32
Происшествия 10.07.2024 17:32
В Волгограде РПН рассказал о качестве воздуха после пожара на складе вторсырья10.07.2024 17:09
Происшествия 10.07.2024 17:09
Снаряд времен ВОВ ликвидировали в Самофаловке под Волгоградом10.07.2024 16:31
Происшествия 10.07.2024 16:31
В Волгограде во время обыска выпрыгнул из окна и погиб подозреваемый в распространении порно10.07.2024 15:19
Происшествия 10.07.2024 15:19
Уцелел лишь остов: на трассе под Волгоградом пожарные потушили тягач Scania10.07.2024 14:27
Происшествия 10.07.2024 14:27