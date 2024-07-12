Жители обезвоженного Котово молят о помощи Бастрыкина





Доведенные до отчаяния жители Котово Волгоградской области, которые вновь остались без воды в июльское пекло, отправили многочисленные обращения в СК РФ Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру РФ с просьбой вмешаться в вопиющую ситуацию и наказать виновных в мучениях горожан. Доведенные до отчаяния жители Котово Волгоградской области, которые вновь остались без воды в июльское пекло, отправили многочисленные обращения в СК РФ Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру РФ с просьбой вмешаться в вопиющую ситуацию и наказать виновных в мучениях горожан.

- За последние два дня у нас снова произошли две аварии на водопроводе – только власти отчитаются об устранении утечки, как тут же сообщают о новой аварии. Жить так просто невозможно – стоит страшная жара, но мы не можем ни искупаться, ни постирать, ни элементарно напиться. У нас больше нет сил существовать без воды и в вечном стрессе. - За последние два дня у нас снова произошли две аварии на водопроводе – только власти отчитаются об устранении утечки, как тут же сообщают о новой аварии. Жить так просто невозможно – стоит страшная жара, но мы не можем ни искупаться, ни постирать, ни элементарно напиться. У нас больше нет сил существовать без воды и в вечном стрессе.

Котовчан особенно возмущает тот факт, что районные власти не доводят информацию до населения о ходе строительства нового водопровода, на который областные власти осенью прошлого года выделили около 700 млн. рублей. Жители опасаются, что средства могли разворовать, так как сроки ввода его в эксплуатацию давно сорваны. Котовчан особенно возмущает тот факт, что районные власти не доводят информацию до населения о ходе строительства нового водопровода, на который областные власти осенью прошлого года выделили около 700 млн. рублей. Жители опасаются, что средства могли разворовать, так как сроки ввода его в эксплуатацию давно сорваны.

По сообщениям единого портала ЖКХ г. Котово и Котовского района, с 10 по 11 июня были устранены утечки на водопроводе, на утро 12 июля продолжается процесс заполнения системы. Судя по печальному опыту, вода может появиться в кранах, да и то далеко не во всех лишь к вечеру. По сообщениям единого портала ЖКХ г. Котово и Котовского района, с 10 по 11 июня были устранены утечки на водопроводе, на утро 12 июля продолжается процесс заполнения системы. Судя по печальному опыту, вода может появиться в кранах, да и то далеко не во всех лишь к вечеру.

В Котово вновь приехали молоковозы из Еланского района с водой для горожан – точки по раздаче живительного ресурса функционируют по нескольким адресам. Чиновники заверили, что волонтеры будут развозить питьевую воду по заявкам уязвимых категорий населения – многодетных семей, пенсионеров, инвалидов. В Котово вновь приехали молоковозы из Еланского района с водой для горожан – точки по раздаче живительного ресурса функционируют по нескольким адресам. Чиновники заверили, что волонтеры будут развозить питьевую воду по заявкам уязвимых категорий населения – многодетных семей, пенсионеров, инвалидов.

Фото Единый портал ЖКХ г.Котово и Котовского района t.me