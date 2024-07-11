Гособвинение запросило для детоубийцы Аккубековой 19 лет колонии





В Волгограде сегодня, 11 июля, состоялось очередное заседание по уголовному делу об убийстве 9-месячного мальчика. Напомним, родная мать малыша – 23-летняя Екатерина Аккубекова – оставила ребенка одного в квартире на несколько дней, в результате чего он в муках умер от истощения.

Уголовное дело в отношении Аккубековой рассматривается в Волгоградском областном суде. Уморившая собственного ребенка мать своей вины не признает, а все доводы следствия называет бредом и, более того, на прошедшем ранее заседании заявила, что в ходе предварительного следствия сотрудником СК на нее было оказано давление. По версии женщины, гулявшей с друзьями несколько дней в то время, пока ее ребенок умирал в одиночестве, она полагала, что он находится под присмотром бабушки. Данные ее показания, отметим, идут вразрез заявлениям при задержании, когда Аккубекова признавалась, что устала от сына и осознанно обрекла его на гибель. Детские выплаты в размере 37 тысяч рублей, по сведениям прокуратуры, детоубийца потратила на попойку.

Сегодня, 11 июля, в ходе очередного судебного заседания сторона обвинения потребовала сурового наказания для детоубийцы.

– Прокуратура запросила 19 лет и 1 месяц в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок до полутора лет, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Напомним, следствием установлено, что 3 августа 2023 года она оставила ребенка на несколько дней одного в доме по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Труп мальчика 7 августа обнаружила бабушка, а мать в тот же день разыскали на юге города сотрудники регионального главка МВД.

Ранее эксперты пришли к выводу, что детоубийца имеет психические отклонения, которые, впрочем, не мешают ей оценивать своим поступки и их последствия.