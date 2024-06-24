Расследования

Детоубийца Аккубекова на суде в Волгограде заявила о давлении следствия

Расследования 24.06.2024 16:00
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24.06.2024 16:00


Оставившая в квартире без еды и воды 9-месячного ребенка, который в страшных муках умер в полном одиночестве, жительница Волгограда в судебном процессе отказалась от всех ранее данных ей признательных показаний. Более того,  детоубийца заявила о давлении на нее в ходе предварительного следствия. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Аккубекова всем своим поведением и словами пытается разжалобить суд.  

Сегодня, 24 июня, в Волгоградском областном суде слушают показания фигурантки уголовного дела о смерти 9-месячного мальчика. Выступая перед собравшимися, мать умершего от истощения ребенка, заявила, что показания, которые она дала на предварительном следствии, не ее. Напомним, ранее Екатерина Аккубекова признавалась следователям, что сын ей надоел и она желала его смерти. Более того, женщина не отрицала, что уехала к подруге Садченко в другой район Волгограда, чтобы беспомощный ребенок умер в одиночестве. 

Сегодня в процессе подсудимая сделала неожиданное заявление о том, что следователь оказывал на нее давление и якобы заставил подписать  документы в обмен на фото ее старших детей. Также она заявила, что уехала к подруге, чтобы спасти ее от долгов. С этой целью подсудимая якобы сдала телефон в скупку. Меж тем, согласно материалам дела, которые огласил прокурор, вместе с Садченко Аккубекова пропила 37 тысяч детских, а телефон сдала в скупку, чтобы продолжить праздник, – передает из зала суда корреспондент «Высоты 102» Антон Ольховатский. – Сама же Аккубекова убеждает суд, что деньги не пропивала, а переводила родителям. Более того, зачитанные прокурором первоначальные показания она назвала бредом. 

Пытаясь разжалобить суд, женщина, оставившая умирать в квартире 9-месячного ребенка, заявила, что в тот момент, когда она узнала о его гибели, она якобы хотела свести счеты с жизнью. 

Складывается впечатление, что подсудимая пытается  заставить суд усомниться в ее умственных способностях. Она постоянно переспрашивает вопросы у прокурора и судьи, а иногда и прямо говорит, что не понимает их сути, нервно сглатывает, кусает губы, – передает корреспондент информагентства. – Впрочем, уже через несколько минут она меняется в лице и расплывается в улыбке. 

Напомним, что на прошедшем судебном заседании стало известно о том, что Аккубекова страдает психическим расстройством, которое, впрочем, не исключает ее вменяемости.  

О жутком преступлении, совершенном Екатериной Аккубековой, стало известно в августе 2023 года. Следствием установлено, что 3 августа прошлого года она оставила ребенка на несколько дней одного в доме по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Труп мальчика 7 августа обнаружила бабушка, а мать в тот же день разыскали на юге города сотрудники регионального главка МВД. 

Обвиняемой вменяют ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Свою вину она признала лишь частично.  

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