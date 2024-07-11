Полиция просит опознать пациента больницы с татуировкой в виде скорпиона

В городе Волжском Волгоградской области устанавливают личность мужчины, который с травмой головы был доставлен 8 июля в больницу. Сам он никой информации предоставить не может.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в лечебное учреждение мужчина был доставлен из подъезда дома №95 по ул. Карбышева в городе Волжском. При себе него не оказалось никаких документов.

– Свои персональные данные и обстоятельства получения травмы он пояснить не может, – уточняют в полиции. – Предпринимаются меры для поиска родственников мужчины.





На вид мужчине от 50 до 60 лет, славянской внешности, волосы седые, среднего телосложения. Был одет в зелёные штаны. Из особых примет – на левом предплечье татуировка «Скорпион».





Всех, кому знаком этот человек, просят звонить по номеру 8-8443-41-56-56 – дежурная часть Управления МВД России по г. Волжскому. Телефон оперативного сотрудника: 8-937-707-00-77.

Фото: предоставлены ГУ МВД России по Волгоградской области