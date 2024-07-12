Расследования

Война за урожай: фермеры не поделили поля под Волгоградом

Расследования 12.07.2024 17:12
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12.07.2024 17:12


В Михайловке Волгоградской области обычная в этот период года битва за урожай превратилась в настоящее противостояние двух фермеров с привлечением общественности и правоохранительных органов.



В редакцию V102.RU обратилась глава крестьянско-фермерского хозяйства Светлана Гурова, которая рассказала, что вот уже почти неделю она не может собрать выращенный урожай. По ее словам, комбайны не имеют возможности  приступить к жатве из-за блокирования работы техники легковыми автомобилями. По словам женщины, палки в колеса вставляет новый субарендатор полей, где она раньше сеяла злаковые.  

–  В 2019 году мы заключили договор с Дмитрием Тимохиным, который в свою очередь получил эти земли от администрации Михайловки. Сам Тимохин не занимается фермерством, мы взяли эти земли у него на основании субаренды. В 2021 году составили новый договор, так как приняли в оборот еще один участок. Проблем у нас с Тимохиным никогда не было. Мы пахали, сеяли, собирали урожай, исправно при этом платили ему оговоренную сумму, – поясняет Светлана. 

Однако, продолжает женщина, все изменилось в прошлом году. 

Арендатор Тимохин обратился в суд с требованием признать незаконным договор субаренды, заключенный с нами. В качестве одного из обоснований был аргумент, что его супруга была не в курсе того, что кто-то распоряжается совместной с мужем землей. Михайловский городской суд в иске Тимохину отказал, но апелляция встала на его сторону. Но, когда решение суда вступило в законную силу, поля мы уже засеяли. В итоге Тимохин заключил договор субаренды с другим лицом, Дмитрием Кондрацким. Сам Тимохин не пожелал объясниться с нами, хотя вопросы сразу возникли – что будет с нашим урожаем? – продолжила Светлана. 

Фермер уверена, что именно она должна собрать озимую пшеницу, в посевы которой вложила немалые деньги, а потом уже этой землей может распоряжаться новый владелец. Но у противоположной стороны на это оказалось свое мнение. 

С 5 июля наши комбайны находятся в «осаде» - легковые машины встали на пути техники и дежурят здесь круглосуточно. Несколько раз мы вызывали полицию – сотрудники приезжают, берут показания, советуют решать вопрос в суде и уезжают. Но в каком суде? На это уходят месяцы, а порой даже годы. А урожай нужно собирать сегодня и сейчас. Еще немного, колос осыпется и мы останемся в страшных убытках, речь идет о десятках миллионах рублей. А уже не говорю о том, сколько труда было вложено в выращивание озимых, все знают, какие были погодные условия в мае, которые и так по нам сильно ударили, – переживает Светлана. 

Глава хозяйства подозревает, что блокада на поле была устроена не случайно, а за тем, чтобы разорить ее хозяйство.     

Попытки донести ситуацию до администрации Михайловки, которая и владеет землями, ставшими предметом спора, провалились. По словам фермера, в мэрии ей отказали в приеме у главы города. Тем временем угроза гибели урожая возрастает ежедневно. 

– Неужели у нас на дворе 90-е годы, если можно решать вопрос такими методами? А как же продовольственная безопасность страны, о важности которой говорят и региональные, и федеральные власти? – возмущается Светлана Гурова. 

Корреспондент V102.RU связался с новым субарендатором Дмитрием Кондрацким, который изложил свою версию происходящего. 

– Иск о признании договора субаренды, заключенного со Светланой Гуровой в 2021 году, был подан в Михайловский суд еще в июле прошлого года. В иске были указаны различные обоснования. В частности, Гурова несвоевременно вносила арендные платежи, кроме того, фиксировалось нарушение противопожарных норм, также часть земель оставалась необработанной, – уверяет Дмитрий. – Однако она, зная, что земля является спорной, осенью все же провела осенние работы по севу. Мало того, весной этого года, когда решение суда о признании договора недействительным уже вступило в законную силу, Гурова попыталась провести и весенний сев. При этом земли уже находились у меня в аренде. Я, между прочим, за них плачу. Я считаю, что она сознательно пошла на обострение ситуации, сняв этот ролик о якобы причинении препятствий для сбора урожая, вместо того, чтобы решать этот вопрос цивилизованно в рамках правового поля в суде или прийти к каким-то договоренностям. Никаких противозаконных действий ни в отношении Светланы, ни в отношении рабочих не предпринималось – мы просто выставили охрану на земле, которую я по закону арендую.

По словам арендатора, действия Светланы необходимо проверить на наличие признаков самоуправства. 

Мы получили информацию о том, что земли, которые находятся у меня в субаренде, на которых раньше работала Светлана Гурова, пытались оформить в залог. Я даже собирался написать заявление о самоуправстве, однако в настоящее время, согласно постановлению правительства РФ, проверки в отношении юридических лиц запрещены, за исключением случаев, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью граждан. Как я должен был поступить в этой ситуации? Представьте, что вы купили квартиру и вдруг через год после покупки в нее вламываются старые хозяева и начинают выносить ваши вещи на основании того, что они когда-то здесь жили! Вот примерно такое же сейчас и происходит, – заключил собеседник. 

P.S. Когда материал готовился к выходу, стало известно о проведенных совместных встречах двух противоборствующих сторон с участием правоохранительных органов и прокуратуры. Для урегулирования вопроса Дмитрий Кондрацкий предложил Светлане Гуровой провести совместную уборку урожая, после чего оставить его на хранении, с опломбировкой и другими гарантиями неприкосновенности до разрешения данного спора, который мог бы быть рассмотрен в суде. Пока ответа на предложение не поступало. 

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