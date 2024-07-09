Электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации по строительству девяти водопропускных сооружений на водных объектах Волго-Ахтубинской поймы объявлен в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, подрядчику предстоит выполнить изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию за 12,6 миллиона рублей - это начальная стоимость работ, которая может измениться в ходе аукциона.

Новые сооружения, как отмечается в документации, должны появиться в Среднеахтубинском районе на водных объектах Краснослободского водного тракта, который оказывает значительное влияние на обводнение северной, наиболее возвышенной территории Волго-Ахтубинской поймы. Согласно открытой информации, в Краснослободский водный тракт входят ерики Верблюд (Затонский), Судомойка, Аверкин, Дегтярный, Жерновой, Нарезной, Дударев, Сахарный и др.

Работы запланированы в рамках регионального проекта «Вода России» государственной (региональной) программы, утвержденной постановлением администрации Волгоградской области «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области». Заказчиком проекта выступает областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Новые объекты, как ожидается, должны увеличить обводнение поймы и водных объектов в зоне воздействия проектируемых водопропускных сооружений при ежегодных сбросных расходах Волгоградского гидроузла на уровне 25 000-27 000 куб.метров в секунду продолжительностью 5-7 дней и искусственной подкачки воды Головной насосной станцией в Краснослободский водный тракт в меженный период.

Проектировщику также нужно предусмотреть возможность беспрепятственного регулирования расходов воды через водопропускные сооружения в условиях сбросных расходов Волгоградского гидроузла и беспрепятственный проезд автотранспорта через эти сооружения. При этом должно учитываться, что строительство планируется в особо охраняемой природной территории, где находятся растения и животные, занесенные в Красные книги РФ и Волгоградской области.

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU



