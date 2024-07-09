Главный тренер «Ротора» собирает «досье» на «Шинник»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев после победы волгоградцев в товарищеском матче с дзержинским «Химиком» со счетом 2:1 8 июля дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о контрольной встрече, подготовке к началу сезона и о трансферной работе перед стартом нового чемпионата, сообщает V102.RU.

– Если говорить конкретно про вчерашний матч, то в сложных погодных условиях была игра, в два часа дня. Жара повлияла на темп игры. Но главное, что ребята получили полноценное игровое время перед первым календарным поединком. В плане физической активности была проделана хорошая работа. Не обращаем внимание на результат. Сборы у нас еще не закончились, подводим итоги в первой части. Сегодня ребята получили выходной, они отдохнут. 10-го числа начнем готовиться непосредственно к выезду в Ярославль на матч. У нас остается четыре дня, которые мы посвятим подготовке к сопернику. Сбор закончится 12 июля, скорее всего, и затем выезжаем на первую игру. Какой-то материал мы имеем по «Шиннику». Что-то знаем. Основное, что команда сильно обновилась. Они очень прилично усилились. Все остальное будем изучать, готовить команду. Предстоят теоретические занятия. Но представление, в какой футбол играет соперник, у нас есть, – рассказал наставник сине-голубых.

Также Боярицев прокомментировал работу волгоградского клуба на трансферном рынке.

– Надеюсь, что мы сможем укрепиться еще двумя-тремя футболистами. Нам очень нужно это сделать в ближайшее время. Но я думаю, работа по укомплектованию будет продолжаться до закрытия трансферного окна. Мы все равно будем искать пути усиления, деваться некуда, подготовительный период достаточно короткий. На трансферный рынок мы заходили последними, поэтому будем вести поиски по усилению состава в течение двух месяцев, – поведал специалист.

Фото: СК «Ротор» / vk.com