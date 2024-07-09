Спорт

Главный тренер «Ротора» собирает «досье» на «Шинник»

Спорт 09.07.2024 15:46
0
09.07.2024 15:46


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев после победы волгоградцев в товарищеском матче с дзержинским «Химиком» со счетом 2:1 8 июля дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о контрольной встрече, подготовке к началу сезона и о трансферной работе перед стартом нового чемпионата, сообщает V102.RU.

Если говорить конкретно про вчерашний матч, то в сложных погодных условиях была игра, в два часа дня. Жара повлияла на темп игры. Но главное, что ребята получили полноценное игровое время перед первым календарным поединком. В плане физической активности была проделана хорошая работа. Не обращаем внимание на результат. Сборы у нас еще не закончились, подводим итоги в первой части. Сегодня ребята получили выходной, они отдохнут. 10-го числа начнем готовиться непосредственно к выезду в Ярославль на матч. У нас остается четыре дня, которые мы посвятим подготовке к сопернику. Сбор закончится 12 июля, скорее всего, и затем выезжаем на первую игру. Какой-то материал мы имеем по «Шиннику». Что-то знаем. Основное, что команда сильно обновилась. Они очень прилично усилились. Все остальное будем изучать, готовить команду. Предстоят теоретические занятия. Но представление, в какой футбол играет соперник, у нас есть, – рассказал наставник сине-голубых.

Также Боярицев прокомментировал работу волгоградского клуба на трансферном рынке.

– Надеюсь, что мы сможем укрепиться еще двумя-тремя футболистами. Нам очень нужно это сделать в ближайшее время. Но я думаю, работа по укомплектованию будет продолжаться до закрытия трансферного окна. Мы все равно будем искать пути усиления, деваться некуда, подготовительный период достаточно короткий. На трансферный рынок мы заходили последними, поэтому будем вести поиски по усилению состава в течение двух месяцев, – поведал специалист.

Фото: СК «Ротор» / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
09.07.2024 13:22
Спорт 09.07.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2024 17:03
Спорт 08.07.2024 17:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.07.2024 20:19
Спорт 07.07.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.07.2024 16:44
Спорт 05.07.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.07.2024 15:11
Спорт 05.07.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.07.2024 20:34
Спорт 04.07.2024 20:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.07.2024 07:59
Спорт 04.07.2024 07:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.07.2024 19:47
Спорт 03.07.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.07.2024 13:10
Спорт 03.07.2024 13:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.07.2024 08:00
Спорт 03.07.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2024 20:27
Спорт 02.07.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2024 18:19
Спорт 02.07.2024 18:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2024 13:40
Спорт 02.07.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2024 12:12
Спорт 02.07.2024 12:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2024 07:58
Спорт 02.07.2024 07:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:41
Под Волгоградом мужчина утонул на глазах очевидцевСмотреть фотографии
19:32
Надежда лишь на СК: в Волжском жену участника Бахмутовской мясорубки лишили квартирыСмотреть фотографии
18:18
Трамваи стоят, люди идут своим ходом: на Ангарском оборвали контактные проводаСмотреть фотографии
18:12
Укравшая у волгоградки 50 тысяч цыганка на видео попросила понять ее и проститьСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобренияСмотреть фотографии
17:59
Свободную от алкоголя зону вводят в центре Волгограда из-за матча РФССмотреть фотографии
17:43
«Часть топлива удалось сохранить»: владелец вспыхнувшей после атаки дронов нефтебазы – о событиях 9 июляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
В Волгограде на матч Суперкубка России продано более 40 тысяч билетовСмотреть фотографии
17:07
Лес рубят – щепки летят: в Волжском война властей с автосервисами обернулась блокадой частного сектораСмотреть фотографии
16:53
Останутся только стены, и те не все: в Волгограде реконструируют исторический особнякСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде 13 июля отменят остановку «Стадион «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
16:22
Нового главврача Новоаннинской ЦРБ нашли в наркодиспансереСмотреть фотографии
16:06
Качество питьевой воды после взрыва на КНС в Волгограде остается в нормеСмотреть фотографии
15:46
Главный тренер «Ротора» собирает «досье» на «Шинник»Смотреть фотографии
14:55
Житель Волгограда до смерти забил лежачего отца швабройСмотреть фотографии
14:53
В Камышине похоронили погибшего на СВО бизнесмена Вячеслава МартыненкоСмотреть фотографии
14:52
В Волгоградской области за неделю утонули 7 мужчин и женщинаСмотреть фотографии
14:52
Жительница Волжского фиктивно прописала в своем сельском доме 81 узбекаСмотреть фотографии
13:51
В отравившей волжан пекарне «Печка» РПН нашел антисанитариюСмотреть фотографии
13:50
РПН зафиксировал вредные выбросы от пожара на нефтебазе в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
13:47
Суперкубок России доставят в Волгоград 10 июляСмотреть фотографии
13:34
Спекуляции на трагедии: обвинения волгоградских «общественников» оказались с душкомСмотреть фотографии
13:29
У летевшего из Санкт-Петербурга в Волгоград самолета возникла проблема с наддувомСмотреть фотографии
13:24
«А может, сразу за границу?»: цены на турбазы в Волгоградской области зашкалили в пик жарыСмотреть фотографии
13:22
«Ротор» взял в аренду полузащитника Никиту ПлотниковаСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области 115 воспитателям не доплатили более 5 млн рублей за сверхурочныеСмотреть фотографии
11:37
Останутся двое: Андрей Бочаров представил кандидатов в сенаторыСмотреть фотографии
11:20
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 170 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:17
Для осушения КНС после взрыва и поиска погибших установили глубинные насосыСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде иномарка вылетела на обочину и опрокинуласьСмотреть фотографии
 