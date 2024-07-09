В отравившей волжан пекарне «Печка» РПН нашел антисанитарию

Расследования 09.07.2024 13:51
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09.07.2024 13:51
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области нашли многочисленные нарушения в работе пекарни «Печка», в которой недавно отравились несколько человек. Как сообщили V102.RU в региональном ведомстве, в частности, в пекарне отсутствует необходимый набор помещений, имеются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. В заведении общепита не проводился производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Также зафиксировано отсутствие бактерицидного оборудования.
Не все в порядке оказалось и с компетенцией работающих здесь сотрудников. Из шести личных медицинских книжек работников у четырех не было отметки о пройденном профессиональном гигиеническом обучении и аттестации. Санврачи указали и на отсутствие условий для соблюдения личной гигиены сотрудников.
Для лабораторных исследований сотрудниками eправления отобраны пробы пищевой продукции, пищевого сырья, воды, смывы с объектов окружающей среды.
Ранее, напомним, сообщалось, что у трех из пяти человек, который отравились купленным в пекарне салатом «Цезарь», был выявлен смертельно опасный вирус самльмонеллы.
В настоящее время эпидемиологи устанавливают причинно-следственные связи между заболеванием и отравлением.
Волжский городской суд уже приостановил работу скандальной пекарни на 90 суток.
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