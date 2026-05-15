Волгоградцам показали вакансии с зарплатами до 300 тыс. рублей в месяц

Работодатели в Волгоградской области предлагают вакансии с зарплатами до 300 тысяч рублей в месяц, однако такие деньги могут заработать не все. Чтобы претендовать на такую оплату труда, нужно обладать определенными знаниями и навыками.

Согласно исследованию SuperJob, в мае самой высокооплачиваемой стала вакансия врача хирурга-флеболога в одну из крупных федеральных сетей специализированных клиник. Компания предлагает такому специалисту до 300 тысяч рублей в месяц.

Вакансия автомаляра с зарплатой в 120 тысяч – вторая в топе. В списке обязанностей, как указано в объявлении, - окрас, мелкая жестянка, ремонт бамперов и арматурка.

Водителю-погрузчику в Волгоградской области также готовы платить до 120 тысяч рублей. На работе придется умело водить электроштабелер. За это компания предлагает также бесплатное питание, спецодежду, страхование жизни, служебный транспорт до места работы и корпоративные скидки.

Замыкают топ-5 вакансии главного энергетика в Городищенском районе с зарплатой от 80 тысяч рублей и заведующего производством в гипермаркете с зарплатой до 95 тысяч рублей.





