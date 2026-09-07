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Водители и пекари стали самыми нужными для волгоградского микробизнеса

Экономика 07.09.2026 08:39
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07.09.2026 08:39


Топ-5 самых востребованных профессий в сегментах микро-, малого и среднего бизнеса в Волгоградской области назвали аналитики hh.ru по итогам первого полугодия 2026 года.
Так, в секторе среднего бизнеса работодатели больше всего нуждаются в следующих специальностях:

1. Разнорабочий 
2. Электромонтажник, электромонтер, техник-электрик 
3. Машинист 
4. Слесарь, сантехник 
5. Инженер-конструктор, инженер-проектировщик.

В малом бизнесе лидируют врачи — более 10% всех вакансий сегмента. В пятерку наиболее востребованных также вошли упаковщики и комплектовщики, уборщики, маркетологи, кладовщики и приемщики товаров.

Топ-5 специализаций в микробизнесе:
1. Водитель, экспедитор 
2. Повар, пекарь, кондитер 
3. Сварщик
4. Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог 
5. Инженер ПТО, инженер-сметчик. 

За первое полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем бизнесе динамику роста спроса продемонстрировали маркетологи (+10% новых вакансий). В малом бизнесе лидерами по росту спроса у работодателей стали врачи (+97% прирост вакансий) и маркетологи (+27%). В микробизнесе уверенную положительную динамику показали сварщики (+100%) и монтажники(+59%).

Фото сгенерировано ИИ


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