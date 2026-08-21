Волгоградцам с навыками ИИ предлагают до 150 тысяч рублей





Волгоградцы, владеющие навыками работы с нейросетями, могут рассчитывать на доход значительно выше среднего по региону. По данным hh.ru, самые высокооплачиваемые предложения для AI-специалистов достигают 150 тысяч рублей.

К середине 2026 года медианная заработная плата в Волгоградской области составила 65,5 тысячи рублей. Однако соискатели, владеющие навыками работы с искусственным интеллектом, могут претендовать на гораздо более высокий доход.

За первые шесть месяцев текущего года в регионе опубликовано свыше 170 вакансий, где в числе ключевых требований указывалось умение применять ИИ-инструменты.

Лидирующую позицию по уровню предлагаемого вознаграждения занимают копирайтеры – их средняя зарплата достигает 106 тысяч рублей в месяц, что на 41 тысячу превышает медиану по профессии в целом. Для дизайнеров и художников владение ИИ также становится финансово значимым преимуществом: такие специалисты в среднем зарабатывают 70 тысяч рублей против 60 тысяч у коллег без подобных навыков.

Эксперты сервиса выделили пять наиболее высокооплачиваемых вакансий, где от кандидатов ожидается уверенное взаимодействие с нейросетями: AI-тренер для обучения нейросетей – до 133 тысяч рублей на руки; руководитель колл-центра – от 100 до 150 тысяч рублей; клиентский менеджер – от 91,1 до 117,2 тысячи рублей до вычета налогов; старший клиентский менеджер – от 79 тысяч рублей; интернет-маркетолог – от 70 до 100 тысяч рублей.