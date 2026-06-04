Волгоградцам подсказали, где можно хорошо заработать летом





Волгоградцам назвали перечень самых востребованных профессий лета. Как сообщили в компании hh.ru, в мае 2026 года в целом по Волгоградской области было открыто более 7 тыс. новых вакансий. На долю топ-5 самых востребованных профессий пришлось 30% от этого объема. В лидерах по числу предложений от работодателей оказались разнорабочие (9%), продавцы-консультанты и кассиры (6%), курьеры (6%), менеджеры по продажам (5%), а также водители и экспедиторы (4%). Больше всего могут заработать курьеры - 190 тысяч, разнорабочие - 120 тысяч и водители - почти 100 тысяч. Это выше средних показателей по зарплатам по Волгоградской области, которые в мае составили 75,6 тыс. рублей.





При этом медианная предлагаемая зарплата для работников из наиболее востребованных сфер демонстрирует еще более высокие показатели. Так, в сфере «Строительство, недвижимость» работодатели готовы платить более 127,5 тыс. рублей, «Сельское хозяйство» — 120,3 тыс. рублей, в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» — 111,2 тыс. рублей, «Рабочий персонал» — 105,3 тыс. рублей.



