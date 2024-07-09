Нефтебазу в Калаче-на-Дону помогают тушить пожарные поезда





Два пожарных поезда помогают тушить нефтебазу в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, которая загорелась после атаки БПЛА, передает V102.RU.

- Для оказания помощи в тушении пожара на территории нефтебазы в Калаче-на-Дону направлены пожарные поезда со станций имени Максима Горького и Котельниково. Они будут использованы для заправки автоцистерн водой, - сообщили в ПривЖД.

В ходе происшествия объекты железнодорожной инфраструктуры не пострадали. Движение поездов осуществляются в штатном режиме.

Напомним, что пожару в Калаче-на-Дону присвоен повышенный ранг. Губернатор сообщил, что возгорание на нефтебазе в Калачевском районе и на подстанции во Фролово произошло в результате падения обломков БПЛА. Пожар на подстанции был оперативно потушен.

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