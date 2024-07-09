Город Калач-на-Дону и город Фролово в Волгоградской области в ночь на 9 июля атаковали беспилотники. Информацию об этом подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

– Сегодня ночью, 9 июля, силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции Фролово и нефтебазе Калач-на-Дону, – сообщил глава региона. – Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено. На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет.



По информации жителей Калача, перед пожаром на нефтебазе они слышали несколько взрывов. Как сообщили V102.RU очевидцы, атака вражеских дронов произошла около трех часов ночи.





Фото: читатели ИА «Высота 102»