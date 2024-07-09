Пожару в Калаче-на-Дону после атаки дронов ВСУ присвоен повышенный ранг

В городе Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки беспилотниками ВСУ продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожару присвоен повышенный ранг.

– На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Калачевском районе Волгоградской области. В городе Калач-на-Дону на территории частной нефтебазы происходит горение ёмкостей с бензином. Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу, – сообщили в главке МЧС утром 9 июля.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.

Напомним, по информации очевидцев беспилотники атаковали нефтебазу в Калаче-на-Дону около 03.00 по московскому времени. Также возгорание произошло на подстанции в городе Фролово Волгоградской области, однако там с пожаром удалось справиться оперативно.