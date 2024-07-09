Очевидцы сняли на видео атаку беспилотников на Калач-на-Дону





Жители города Калача-на-Дону сняли на видео атаку беспилотников в ночь на 9 июля. По информации жителей Волгоградской области, система ПВО сработала около трех часов ночи. Следом за серией громких взрывов начался пожар на нефтебазе.





Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже подтвердил атаку БПЛА инфраструктуры региона. По словам Андрея Бочарова, кроме нефтебазы в Калаче-на-Дону была атакована подстанция в городе Фролово. Угрозы жителям, по его данным, нет.

Жители Фролово также сообщают, что громкий гул и взрыв были слышны около трех часов ночи.

– Во Фролово прогудело над моим домом в 3 часа 22 минуты, а в 3 часа 24 минуты произошел взрыв, – сообщает один из читателей «Высота 102».

Отметим, что на момент публикации в ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию по пожару в городе Калаче-на-Дону и по обстановке во Фролово журналистам не предоставили.

Не поступало официальных комментариев на этот час и от Министерства обороны РФ.

Видео, фото: читатели ИА «Высота 102»