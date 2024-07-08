Подросток погиб под Волгоградом из-за пьяного водителя «Приоры»





Следователями Николаевского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Катричев Быковского района, по вине которого в результате ДТП скончался подросток. Как сообщили V102.RU в региональном следственном управлении СКР России, подозреваемый не только сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, но и после случившейся трагедии сразу же сбежал с места происшествия.

По данным следствия, в день трагедии подвыпивший мужчина на «Лада Приора» двигался в сторону своего дома. В салоне транспортного средства в этот момент находились его знакомые, двое из которых были несовершеннолетними. На улице Ленина в селе Верхний Балыклей при повороте водитель не справился с управлением и опрокинулся на автомобиле в кювет, после чего скрылся.

В результате несовершеннолетний пассажир получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

- В настоящее время подозреваемый задержан. С его участием проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном задержанный уже признал. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области