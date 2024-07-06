Расследования

Следователи установили личности погибших при взрыве котельной в Волгограде

Расследования 06.07.2024 22:49
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06.07.2024 22:49

СУ СК России по Волгоградской области сообщили об установлении личностей двоих мужчин, которые погибли 6 июля при взрыве на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе. 

- Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями, - сообщили в ведомстве. 

По данным V102.RU, один из погибших - начальник смены в возрасте 51 года, второй - 61-летний электрогазосварщик. 

Тело первого мужчины находилось на улице. Вероятно, он был отброшен взрывной волной. Тело второго обнаружено внутри здания.

Ранее СМИ распространили сообщения об обнаружении третьего погибшего. Однако, эта информация не подтверждается. Следователи продолжают работу на месте. 

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