Бастрыкин взял на контроль расследование взрыва на КНС в Волгограде





Главе СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на канализационно-насосной станции в Волгоградской области. Об этом сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ. В результате происшествия погибли два человека, точное количество пострадавших устанавливается.Как сообщало V102.RU, в настоящее время идет разбор завалов, решается вопрос о переподключении системы водоснабжения и водоотведения для бесперебойного обеспечения ресурсом потребителей. Жителям Кировского района ограничили подачу горячей воды, однако в концессиях опровергают прекращение холодного водоснабжения в южных районах города.