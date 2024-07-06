Расследования

Бастрыкин взял на контроль расследование взрыва на КНС в Волгограде

Расследования 06.07.2024 22:44
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06.07.2024 22:44


Главе СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на канализационно-насосной станции в Волгоградской области. Об этом сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ. В результате происшествия погибли два человека, точное количество пострадавших устанавливается.
Как сообщало V102.RU, в настоящее время идет разбор завалов, решается вопрос о переподключении системы водоснабжения и водоотведения для бесперебойного обеспечения ресурсом потребителей. Жителям Кировского района ограничили подачу горячей воды, однако в концессиях опровергают прекращение холодного водоснабжения в южных районах города.


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