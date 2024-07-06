Следователи изучают развалины насосной станции в Волгограде









--



Сотрудники СУ СК по Волгоградской области работают на месте происшествия, в результате которого сегодня произошел взрыв в здании канализационно-насосной станции на юге Волгограда. Ранее V102.RU сообщало о возбуждении силовиками уголовного дела по ст. 126 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ. По предварительной версии, нарушения были допущены при производстве сварочных работ.

Напомним, жертвами взрыва стали два человека. Точное количество пострадавших устанавливается, продолжается разбор завалов. В Волгограде создан штаб по минимизации последствий происшествия. Сотрудники УК устанавливают размер ущерба в квартирах с поврежденными стеклами. Пострадали и автомобили, которые посекло осколками бетона. Курирует работу на месте ЧП заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев.