Следователи изучают развалины насосной станции в Волгограде

Фото администрации Волгоградской области, видео регионального СУ СК t.me
Расследования 06.07.2024 19:02
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06.07.2024 19:02
Фото администрации Волгоградской области, видео регионального СУ СК t.me
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Сотрудники СУ СК по Волгоградской области работают на месте происшествия, в результате которого сегодня произошел взрыв в здании канализационно-насосной станции на юге Волгограда. Ранее V102.RU сообщало о возбуждении силовиками уголовного дела по ст. 126 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ. По предварительной версии, нарушения были допущены при производстве сварочных работ.Напомним, жертвами взрыва стали два человека. Точное количество пострадавших устанавливается, продолжается разбор завалов. В Волгограде создан штаб по минимизации последствий происшествия. Сотрудники УК устанавливают размер ущерба в квартирах с поврежденными стеклами. Пострадали и автомобили, которые посекло осколками бетона. Курирует работу на месте ЧП заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев.
Фото администрации Волгоградской области, видео регионального СУ СК t.me
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