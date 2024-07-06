СК возбудил дело по факту взрыва на насосной станции в Волгограде

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. В качестве одной из версий причин происшествия рассматриваются нарушения при производстве сварочных работ.
В настоящее время чиновники устанавливают объем ущерба, причиненного в результате взрыва квартирам, в которых вылетели стекла. Также осколками бетона были повреждены автомобили. В МЧС заявили об отправке психологов для поддержки родственников погибших.
Фото СУ СК по Волгоградской области t.me