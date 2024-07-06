Названа предварительная причина взрыва в здании КНС в Волгограде





Межведомственная рабочая группа во главе с заместителем губернатора Олегом Николаевым работает на месте обрушения конструкций КНС-4 в Красноармейском районе Волгограда. Соответствующие поручения даны главой области Андреем Бочаровым, сообщили V102.RU в администрации области. Межведомственная рабочая группа во главе с заместителем губернатора Олегом Николаевым работает на месте обрушения конструкций КНС-4 в Красноармейском районе Волгограда. Соответствующие поручения даны главой области Андреем Бочаровым, сообщили V102.RU в администрации области.

- По результатам обследования будет оказана помощь. Работа управляющей компании проводится под контролем администрации Красноармейского района, - заверили в администрации города. - По результатам обследования будет оказана помощь. Работа управляющей компании проводится под контролем администрации Красноармейского района, - заверили в администрации города.

В администрации уже создан оперштаб для минимизации последствий ЧП.

В администрации уже создан оперштаб для минимизации последствий ЧП.

- По итогам оценки ситуации на месте основная предварительная версия причины происшествия — нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами — работа экстренных служб продолжается, - пояснили в региональной администрации.- На текущий момент предпосылок для ухудшения функционирования систем жизнеобеспечения нет. Специалисты оценивают ситуацию с водоотведением, в случае необходимости будет задействована временная схема, - прокомментировали власти.Напомним, ранее сообщалось, что в расположенной рядом многоэтажке выбило стекла в некоторых квартирах. Пострадали и припаркованные недалеко от места ЧП автомобили – стекла и кузова посечены осколками бетона, разлетевшимися на десятки метров.В мэрии уже заявили, что представители управляющей компании начали поквартирный обход дома, находящегося поблизости с местом происшествия, для установления объёма повреждённого остекления.