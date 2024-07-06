Оперштаб создан в Волгограде после ЧП на насосной станции





В связи с инцидентом на канализационной насосной станции в Красноармейском районе в Волгограде создан оперативный штаб под руководством главы города Владимира Марченко. Об этом сообщили V102.RU в администрации города. В связи с инцидентом на канализационной насосной станции в Красноармейском районе в Волгограде создан оперативный штаб под руководством главы города Владимира Марченко. Об этом сообщили V102.RU в администрации города.

- На место происшествия в Красноармейском районе оперативно выехали представители всех необходимых служб. Глава Волгограда в режиме телефонной связи сделал первый доклад губернатору региона Андрею Бочарову о ситуации на объекте. Прорабатываются технологические решения для минимизации последствий инцидента на канализационной насосной станции, - говорится в заявлении мэрии.Взрыв в здании подстанции произошел сегодня на ул. Изобильная, 12 в Красноармейском районе. В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что причиной обрушения перекрытия станции стал хлопок газопаровоздушной смеси. В здании на момент происшествия работали 8 человек, сообщалось о трех пострадавших. Затем появилась информация о двоих погибших.