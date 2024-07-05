В Ростове судят расстрелявшего бойцов СВО контрактника из Волгограда

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону сегодня, 5 июля, запланировано первое заседание по уголовному делу в отношении Александра Ткаченко, обвиняемого в двух эпизодах «самоволки», незаконном обороте наркотиков, убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух или более лиц.

В пресс-службе суда в ответ на запрос информагентства пояснили, что процесс, назначенный на 09.00, еще не начался из-за опоздания адвокатов. Дело будет слушаться в закрытом режиме.

Предыдущий процесс пришлось перенести из-за недоставления конвоем подсудимого. Фигурант содержится в СИЗО Ростова. Как стало известно журналистам «Высоты 102», Ткаченко 28 лет. Он уроженец Крыма, некоторое время проживал в Ялте.

Напомним, как ранее сообщало V102.RU со ссылкой на «Газету.Ru», фигурант дела с конца мая 2023 года служил по контракту механиком-водителем в танковом батальоне, дислоцированном в Волгограде. Согласно материалам следствия, Ткаченко в период с 1 июля по 2 августа 2023 года проходил лечение в городском госпитале Волгограда, а на следующие сутки не вернулся обратно в часть. 23 августа, будучи уже в Воронеже, военнослужащий решил приобрести наркотики через интернете.

8 октября прошлого года в зоне проведения спецоперации сослуживцы контрактника высказали ему претензии по поводу его самовольных отлучек со службы и упрекнули его в трусости. Следствие считает, что именно это послужило спусковым крючком для дальнейших противоправных действий Ткаченко. Вечером того же дня военный взял автомат АК-12 одного из своих обидчиков, вызвал обоих на разговор и на глазах у свидетелей выстрелил в них 15 раз, после чего скрылся.

Фото: архив ИА «Высота 102»