Расследования

Дело расстрелявшего на СВО сослуживцев контрактника из Волгограда засекретили

Расследования 12.06.2024 17:00
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12.06.2024 17:00


В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону накануне сорвалось первое заседание по уголовному делу в отношении Александра Ткаченко, обвиняемого в двух эпизодах «самоволки», незаконном обороте наркотиков, убийстве общеопасным  способом и покушении на убийство двух или более лиц. 

Как ранее сообщало V102.RU со ссылкой на «Газету.Ru», фигурант дела с конца мая 2023 года служил по контракту механиком-водителем в танковом батальоне, дислоцированном в Волгограде.

В пресс-службе военного суда корреспондентам информагентства пояснили, что первый процесс перенесли на 5 июля из-за недоставления конвоем подсудимого. Дело будет слушаться в закрытом режиме. 

Напомним, по информации «Газеты.Ru» со ссылкой на материалы следствия, Ткаченко с 1 июля по 2 августа лечился в городском госпитале Волгограда, а на следующий день не вернулся обратно в часть. 23 августа в Воронеже военный решил приобрести наркотики в Сети. 

8 октября 2023 года в зоне СВО сослуживцы контрактника начали высказывать ему претензии по поводу его «самоволок» и заявили, что он «боялся участвовать в боевых действиях и специальной военной операции».

Следствие считает, что для Ткаченко эта ситуация стала спусковым крючком. Вечером тех же суток военный взял автомат АК-12 одного из своих обидчиков, вызвал обоих на разговор и на глазах у свидетелей выстрелил в них 15 раз, после чего скрылся.  

Фото: архив ИА «Высота 102»

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