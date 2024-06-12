В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону накануне сорвалось первое заседание по уголовному делу в отношении Александра Ткаченко, обвиняемого в двух эпизодах «самоволки», незаконном обороте наркотиков, убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух или более лиц.

Как ранее сообщало V102.RU со ссылкой на «Газету.Ru», фигурант дела с конца мая 2023 года служил по контракту механиком-водителем в танковом батальоне, дислоцированном в Волгограде.

В пресс-службе военного суда корреспондентам информагентства пояснили, что первый процесс перенесли на 5 июля из-за недоставления конвоем подсудимого. Дело будет слушаться в закрытом режиме.

Напомним, по информации «Газеты.Ru» со ссылкой на материалы следствия, Ткаченко с 1 июля по 2 августа лечился в городском госпитале Волгограда, а на следующий день не вернулся обратно в часть. 23 августа в Воронеже военный решил приобрести наркотики в Сети.

8 октября 2023 года в зоне СВО сослуживцы контрактника начали высказывать ему претензии по поводу его «самоволок» и заявили, что он «боялся участвовать в боевых действиях и специальной военной операции».

Следствие считает, что для Ткаченко эта ситуация стала спусковым крючком. Вечером тех же суток военный взял автомат АК-12 одного из своих обидчиков, вызвал обоих на разговор и на глазах у свидетелей выстрелил в них 15 раз, после чего скрылся.

Фото: архив ИА «Высота 102»