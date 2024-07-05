Под Волгоградом на трассе Р-228 произошло страшное ДТП с участием двух легковушек





5 июля в седьмом часу утра на границе Камышинского и Дубовского районов Волгоградской области произошло лобовое столкновение двух легковушек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, ДТП случилось на участке трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград», вблизи съезда к селу Караваинка.

Судя по опубликованным фотографиям, столкновение было такой силы, что автомобили вынесло в кювет на правую и левую обочины, а от передних частей машин практически ничего не осталось.

Как сообщили редакции в ГБУЗ «КССМП», на место ДТП выехали три бригады врачей.

- После осмотра и оказания первой помощи были транспортированы в Центральную районную больницу водители 1971 и 1966 г. р., пассажиры 1955 и 1956 г. р., - пояснили в медицинском учреждении.

Отметим, в первые часы после аварии на месте столкновения образовалась пробка из автомобилей. В настоящее время, по информации сервиса «Яндекс. Карты», на данном участке федеральной трассы движение осуществляется в обычном режиме. Все обстоятельства столкновения сейчас выясняют сотрудники ГАИ.

Фото: ГБУЗ «КССМП»