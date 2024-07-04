Момент столкновения иномарки с грузовиком в Волгограде попал на видео





Опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда, в результате которого 4 июля разбилась иномарка.







На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля резко перестраивается со средней полосы на крайнюю правую, пытаясь обогнать двигавшуюся впереди «ГАЗель». При этом управлявший иномаркой водитель, очевидно, не видел припаркованного в крайнем ряду грузовика. В итоге в результате неудачного маневра автомобиль на полной скорости врубился в фуру.

Напомним, в настоящее время обстоятельства ДТП выясняются правоохранителями. По информации очевидцев, в аварии есть пострадавшие. На месте работают сотрудники скорой помощи.

Видео: ГКУ ВО «Безопасный регион» / ВКонтакте