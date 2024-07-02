Общество

Художники с большой дороги: в Волгограде вновь нанесли недействующую вафельную разметку

Общество 02.07.2024 19:18
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02.07.2024 19:18


В Центральном районе Волгограда вновь появилась вафельная разметка. Как сообщает ИА «Высота 102», она была нанесена на перекрёстке ул. Коммунистической и ул. 13-й Гвардейской дивизии.

Примечательно, что это уже вторая попытка муниципалитета начать эксперимент по внедрению новых правил дорожного движения. В 2023 году на этом перекрёсте также была нанесена соответствующая дорожная разметка, однако она так и не обрела регулирующей силы. Всё дело в том, что для её действия объект транспортной инфраструктуры должен быть оснащён видеокамерами. Однако, потратив деньги сначала на разметку, затем на её повторное нанесение, муниципалитет почему-то не спешит устанавливать камеры.

Как ранее сообщала редакция, городские власти сетуют на то, что установкой дорожных комплексов фото- и видеофиксации занимается комитет информационных технологий Волгоградской области. В свою очередь, региональные чиновники ранее сообщали журналистам, что заявок от городских властей не поступало.

- По информации областного комитета информационных технологий, решение о необходимости установки комплекса фотовидеофиксации принимается собственником автомобильной дороги местного значения на комиссии по безопасности дорожного движения. Заявок на установку комплекса в ГКУ ВО «Безопасный регион» не поступало, - говорилось в ответе Облкоминформтехнологии.


В связи с повторной тратой бюджетных средств на «вафельную» разметку, 19 июня 2024 года ИА «Высота 102» вновь запросила у администрации Волгограда информацию по организации видеонаблюдения. Однако запрос редакции мэрией Волгограда был проигнорирован.

Возможно, приоткрыть завесу тайны способен реестр «Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации», размещённый на официальном сайте Госавтоинспекции. Согласно опубликованной здесь информации, перекрёсток ул. Коммунистической и ул. 13-й Гвардейской дивизии камерами так и не был оборудован. Для чего в таком случае на нанесение разметки вновь были потрачены средства – неизвестно.

Отметим, согласно пункту 13.2 правил дорожного движения, «вафельница» запрещает водителям автомобилей выезжать на перекресток в тех случаях, когда впереди по пути следования образовалась пробка, которая вынуждает водителя остановиться более чем на 5 секунд, а также в тех случаях, если для разворота требуется остановиться более чем на 5 секунд для пропуска встречных ТС.

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